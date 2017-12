Ecoparque: se dará medio millón de pesos al proyecto ganador del rediseño

Se darán a conocer mañana las bases para competir con un proyecto del rediseño arquitectónico del antiguo Zoológico de Mendoza. Podrán participar interesados de todo el país que cumplan los requisitos que exige el Gobierno. El ganador recibirá $500.000 por la idea que dará forma definitiva a la infraestructura que tendrá el futuro Ecoparque.



La Secretaría de Ambiente y el Colegio de Arquitectos de Mendoza firmó en setiembre un convenio para definir las características del certamen nacional y comenzar a elaborar la carpeta de requisitos que se les exigirá a los grupos que se presenten a competir. Mariana Caram, directora del Ecoparque, dará a conocer cada detalle del concurso en conferencia de prensa prevista para las 13.



Según manifestó la titular del Ecoparque, el proyecto ganador pondrá en evidencia el cambio de mentalidad que se ha propuesto la gestión respecto al trato de los animales y a lo que se espera en que se convierta este espacio. El proyecto será una síntesis de los cambios que ya se vienen planteando desde que se decidió cerrar el Zoológico y transformarlo.



En este sentido, los profesionales tendrán que estar atentos a las innovaciones tecnológicas pero sin por eso perder de vista aspectos fundamentales, como disponer de accesos especialmente controlados para los animales, sitios de protección para las diferentes especies, sectores para la exhibición de flora autóctona y viveros, entro otros aspectos que transmiten el espíritu de la ley.



"Tendrán que trabajar equipos interdisciplinarios ya que se requieren conocimientos no solo del área de arquitectura, sino también sobre animales, plantas y manejo del agua, entre otros. Cada equipo tendrá que convocar a especialistas en medio ambiente. Es un proyecto bastante complejo porque queremos construir un lugar de conexión con la naturaleza", precisó Caram.



La responsable del Ecoparque también indicó que se buscará resaltar "un retorno a las raíces" enfatizando el rescate del ecosistema por sobre todas las cosas. "Este lugar tiene un valor patrimonial e histórico muy importante que no queremos dejar de destacar", dijo. Caram señaló que está prevista la entrega de sumas menores de dinero para un segundo y tercer puesto.



Traslados de ejemplares

En dos semanas el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, dará apertura al protocolo de derivación de animales de granja y corral para las personas interesadas que cumplan con rigurosos requisitos de selección. Esta medida está incluida entre las distintas acciones de reconversión del ex Zoológico en Ecoparque, cuya apertura se prevé para 2019.



El viernes pasado, 40 pecaríes de collar y 2 ejemplares de tapir fueron trasladados a la Reserva Natural del Iberá, en Corrientes. La gestión se concretó a partir de la firma de un convenio con la reconocida organización no gubernamental Conservation Land Trust. Los animales habitarán ahora en una dimensión de 140.000 hectáreas.



El envío de estos ejemplares se enmarca en un plan de derivación de especies exóticas hacia lugares que cuenten con una mejor calidad de vida.



En este caso, desde Ambiente explicaron que la alternativa encontrada es la mejor posible, ya que los animales volverán a la naturaleza en una reserva natural. Además indicaron que esta medida no tiene ningún costo para Mendoza.



También serán trasladados a esta reserva natural dos guacamayos rojos recuperados por el Departamento de Fauna en un operativo de tenencia y venta ilegal de animales exóticos en Luján meses atrás. En ese procedimiento quedaron detenidos los infractores y se les labró una multa de más de $140.000.



"Estamos dando otro paso de victoria para los animales del Ecoparque. Estos 44 ejemplares que se derivaron pasarán a una vida sumamente natural y con las condiciones que realmente necesitan y que durante años no pudieron tener en el ex Zoológico por permanecer encerrados", afirmó el titular de la cartera de Ambiente.