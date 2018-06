Durante la prueba de horario corrido no cobrarán estacionamiento

Suena raro que algo empiece un viernes, dado que generalmente los días en los que se decide comenzar, con la actividad que sea, suele ser un lunes. Sin embargo, el próximo viernes –15– comenzará la prueba piloto de atención en horario corrido para algunos comercios ubicados en el microcentro y otras calles principales de Ciudad de Mendoza





Una de las dudas tanto de comerciantes como de clientes era qué pasaría con el cobro del estacionamiento en el centro, ya que allí no se aplica el horario corrido, sino que se corta como habitualmente lo hacen los negocios.





Para tranquilidad de todos, desde la Municipalidad de Mendoza anunciaron que mientras dure este ensayo no se modificarán los horarios del estacionamiento medido, por lo que no se cobrará a quienes dejen sus autos en el centro entre las 13.30 y las 16.





"El estacionamiento medido seguirá funcionando de 8.30 a 13.30 y de 16 a 21, como lo viene haciendo. No vamos a hacer cambios y no está tampoco en los planes de la Comuna modificar los horarios que ya están establecidos y funcionando bien", aseguró una vocera de Capital.





La duda surgió en los últimos días, ya que no había confirmación oficial de qué iba a ocurrir con el sistema de cobro por tarjetas que la Ciudad de Mendoza viene implementando desde hace tiempo en el microcentro y que luego se fue extendiendo a otras zonas como la calle Arístides Villanueva o el barrio Bombal.





Sin embargo, las dudas se disiparon ayer con la confirmación desde la Comuna comandada por Rodolfo Suarez de que no se implementará. Además, tampoco está en los planes dentro del futuro cercano, según informaron.





"Tenemos un sistema que funciona y no vamos a cambiar nada porque lo que harán con el horario del comercio es una prueba piloto. No está en estudio modificarlo y recién se podría analizar si el horario corrido queda establecido de forma regular, pero hoy por hoy no es una posibilidad", agregaron desde la Muni de Mendoza.





Un incentivo al cliente

Desde el sector empresario ven esta posibilidad como un incentivo para el cliente, desde varios puntos de vista.





El primero, lógico, es que no deberá pagar por estacionar en las calles del centro, lo que actualmente tiene un costo de $10 cada media hora.





En caso de dejar el auto durante las dos horas y media que no se colocan tarjetas, se pueden ahorrar hasta $50.





El segundo incentivo surge porque en ese horario es cuando el centro suele estar menos ocupado, sin colapso ni de cantidad de personas en las veredas, ni de vehículos en las calles.





Iniciativa público-privada

"La iniciativa tiene por objetivo lograr la apertura de comercios durante la siesta para ofrecer más opciones de compra. Actualmente se desarrolla en horario partido en gran parte de los casos", destacaron desde el Instituto de Desarrollo Comercial (IDC), dependiente del Ministerio de Economía de Mendoza.





El proyecto de prueba fue impulsado desde los sectores público y privado, representados por el IDC en el primer caso y por la Cámara Empresaria, Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Capital de Mendoza (Cecitys) en el segundo.





La Ciudad Siesta, como se denominó al programa piloto, cuenta con unos 120 comercios adheridos hasta ahora, una cifra más bien baja, pero que creen que servirá de termómetro para medir el impacto en cualquiera de sus posibilidades.