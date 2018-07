La situación en Penitentes es atípica, ya que las condiciones níveas son óptimas para que el centro de esquí funcione, pero no tiene la habilitación para poder hacerlo. Emilio López Frugoni, uno de los dueños de la empresa que actualmente está intervenida por la Justicia, responsabilizó directamente a las interventoras por no haber realizado el mantenimiento adecuado, y apuntó también contra el Gobierno provincial por no haberlos llamado para intentar solucionar el problema.





La empresa Penitentes SA permanece intervenida desde mediados de 2017 por problemas internos entre los socios, que a su vez son familiares, motivo por el cual la jueza que lleva la causa designó a Lucía Martínez y María Emilia Ingrassia como interventoras.





"Las señoras a su vez nombraron a un gerente de operaciones, el señor Rodrigo Guevara Civit, una persona que ya trabajó con nosotros, pero no tuvo el desempeño necesario para el puesto jerárquico que ocupó. Nunca tuvo la idoneidad y la capacidad como para que las interventoras lo pusieran en el lugar que está", expresó López Frugoni.





El empresario explicó que la inhabilitación es porque no se realizaron los trámites ni se presentó la documentación correspondiente, entre ellos los planes de mantenimiento y los que ya se realizaron, que resultan fundamentales para el funcionamiento del centro de esquí.





Según López Frugoni, muchos turistas que compraron tickets en la preventa se encuentran con que las pistas no están habilitadas y los medios de elevación no funcionan, por lo que "la decepción es grande". Además, cientos de personas visitan el complejo a diario, sobre todo los fines de semana, para subir y tirarse con trineos o incluso con elementos más improvisados.







"Las interventoras dejaron todo en manos del gerente de operaciones y no subieron prácticamente nunca. Se anunció que iba a iniciar la temporada. No sé por qué alguien cometió esa imprudencia. Se vendieron tickets adelantados y no sé cómo responderán con todas las personas que compraron y no los podrán utilizar".





Otra queja del empresario fue directamente contra el Gobierno provincial y puntualmente contra el gobernador Alfredo Cornejo.





"No entiendo por qué nosotros, siendo actores de la economía invernal de la provincia, nunca recibimos un llamado del gobernador Cornejo, ni de Gabriela Testa, para ver qué podíamos hacer para que el centro de esquí funcione mejor y la oferta turística beneficiara a la provincia. Durante 40 años nosotros fuimos generadores de puestos de trabajo y reactivadores de las economías regionales. En invierno, Penitentes es fundamental para el turismo".





Por otra parte, López Frugoni se mostró sorprendido por la decisión del Gobierno de no tomar posesión hasta diciembre, cuando estaba previsto que lo hiciera en junio de este año, y aseguró que espera que los inviten a participar en la licitación que se realizará en ese mes, aunque considera que la concesión debería extenderse.





"Penitentes está clausurado porque la intervención no hizo lo que había que hacer para que el complejo funcionara. Es una mentira enorme que nosotros en 30 años no hicimos mantenimiento. Transportamos personas y somos serios, no somos unos incoherentes. Hemos hecho todo tipo de inspecciones y mantenimiento con la empresa Secul de Bariloche, que hace controles de calidad de todo tipo y siempre dieron informes positivos", agregó el empresario."Nosotros nos tendríamos que presentar como otra empresa para pelear una concesión que ya existía, por lo que como empresa nos seguiremos defendiendo en la Justicia, porque estaba adjudicado y correspondía que el gobernador firmara la prórroga por otros 35 años", cerró.