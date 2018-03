Catalina Agüero (54) y Carmen Ortiz (52),docentes de la escuela Nº1-041 General Gutiérrez, de Maipú, ganaron un lugar en el Foro Mundial Educativo de Dubai, Emiratos Árabes, realizado hace unos días, gracias al proyecto "Yo me hago cargo", que presentaron en el concurso nacional "Cruzá fronteras con tu proyecto de innovación escolar", lanzado el año pasado por la Fundación Varkey Argentina.





Formaron parte del grupo que representó a Argentina junto con docentes de Jujuy, Corrientes y Salta, en el encuentro mundial que reunió a representantes de 33 países y donde se debatió el rol docente y las habilidades a desarrollar en alumnos con una proyección al año 2030.





Básicamente, la propuesta de las mendocinas apuntó a describir y fundamentar lo que ya vienen haciendo desde hace tiempo en la escuela maipucina: el alumno elige un docente que lo acompañará en su proceso de aprendizaje, una especie de padrino que guía, escucha, está atento a las demandas, y ante todo crea un vínculo afectivo que ayuda al chico a transitar su estadía en la escuela.





"Nuestra escuela presenta muchos desafíos por su contexto, ya que se encuentra cerca de asentamientos. Hay un porcentaje de chicos desamparados, desprotegidos, de alto grado de vulnerabilidad, que no tienen nada, y por eso, cuando se crea un vínculo afectivo, ellos responden mucho mejor", explicó Agüero, directora de la institución, que les supo transmitir su vocación a sus cuatro hijos, hoy todos docentes.





Explicó que la ayuda que se les brinda a los chicos sería imposible sin el compromiso de los docentes del colegio. "Son un grupo humano comprometido, que cuando el chico no va a la escuela, va a la casa y lo busca, por ejemplo. Hay situaciones complejas donde muchas veces las madres no saben que el hijo está durmiendo y no concurrió a clases, por eso ayuda mucho que los docentes se involucren y los apoyen para seguir estudiando", comentó la mujer con 36 años de docencia.





Contó que muchos alumnos llegan a la escuela con una gran carga negativa por su situación. "Tuvimos un alumno que llegó expulsado de otra escuela, era un nene que no teníamos forma de abordarlo. Encaramos la situación a través del afecto y no había forma de llegar a él, hasta que nos dimos cuenta de que el problema era que su mamá trabajaba todo el día. Citamos a la madre y le explicamos el tema y logramos que el chico iniciara un acomodamiento mejor", ejemplificó.





Situaciones similares

Carmen y Catalina destacaron estar sorprendidas por los casos que planteaban en el Foro de Dubai los especialistas de otros países, ya que no esperaban que en Inglaterra o Francia, por ejemplo, tuvieran situaciones similares a las que viven a diario en Maipú: falta de afecto y de contención de muchos alumnos, pese a que las condiciones socioeconómicas eran diferentes a las de los chicos.

"Es una realidad que se vive a nivel mundial. La ganadora del premio Global Teacher, una profesora de Plástica de una escuela de Inglaterra, planteó situaciones de abandono, de ausencia de afecto en los estudiantes, y su proyecto se basó en este tema compartido por otros países más desarrollados que el nuestro", explicó Carmen, quien hizo la primaria en la escuela maipucina donde ejerce la docencia desde hace 20 años. Remarcó que ante todo, el vínculo entre las personas es lo más importante en el proceso de enseñanza, "ya que podemos tener mucha tecnología, pero nos damos cuenta de que tenemos que volver al afecto, y los docentes tenemos un rol importante en esto", dijo.





Iniciativa nacional

La Fundación Varkey Argentina lanzó a fines de noviembre de 2017 el concurso con los objetivos de convocar a todos los egresados del Programa de Liderazgo e Innovación Educativa, y premiar aquellas buenas prácticas en su implementación, lo que permitió la participación de 84 trabajos de todo el país, con la inclusión de Centros de Liderazgo e Innovación Educativa de Mendoza, Corrientes, Salta y Jujuy.

La selección de los proyectos distinguidos fue efectuada por un jurado interprovincial especializado, en base a diversos criterios, como interrelaciones con otros proyectos dentro de la institución educativa, actores involucrados, comunicación, socialización, resultados, impacto, estado de avance y alcance en redes, entre otros.





El Programa de Liderazgo e Innovación Educativa es una propuesta formativa gratuita para directivos y docentes de escuelas de gestión estatal del sistema educativo provincial, con una duración de 6 semanas de formación.