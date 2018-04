Diputados radicales de Mendoza se sumaron al rechazo de la intervención del PJ

Diputados integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical acompañaron con su voto una resolución de la oposición que rechaza la intervención del Partido Justicialista.





Al hacer uso de la palabra en el recinto, momento en el que se expresaron desde diversos sectores sobre el tema, el presidente del bloque de Cambia Mendoza , César Biffi, expresó que "me he concentrado en algo que dijeron algunos diputados y con mucha razón, que es la preocupación de ellos, que nosotros compartimos, que tiene que ver con la judicialización de la política y la intervención de la Justicia en la vida interna de los partidos políticos".





Agregó Biffi que tanto él como quienes componen el bloque radical prefieren "no intervenir en los asuntos internos de otros partidos porque francamente me parece que no es nuestra tarea", y resaltó que "el Partido Justicialista debe buscar los mecanismos para resolver los problemas con sus dirigentes, sus militantes y no con la intervención de la Justicia".





Del mismo modo, aseguró el legislador que "descarto francamente que detrás de esa maniobra esté el Poder Ejecutivo nacional, pero por estas razones, porque creo que es la política la que debe resolver sus propios problemas y evitar en la medida de lo posible –hay veces que la Justicia Electoral debe intervenir– la intervención de la Justicia precisamente en el ordenamiento de los partidos, es que vamos a acompañar el rechazo".





Finalmente, César Biffi les recomendó a sus pares elevar las miras, hablar del presente y buscar solución a los problemas para proyectar el futuro.





Asimismo, resaltó que "ocuparnos de un fallo judicial de estas características, con estos discursos, nos llevan a discusiones que francamente no creo que sean las que necesitamos".





Todas las fuerzas

La resolución fue aprobada sin sus fundamentos y obtuvo el apoyo de todas las fuerzas con representación parlamentaria en la Cámara Baja mendocina.