Detuvieron a 3 ex policías, acusados por delitos de lesa humanidad

Dos ex comisarios y un ex suboficial de la Policía de Mendoza fueron detenidos el miércoles por la mañana por orden de la Unidad Fiscal de Delitos de Lesa Humanidad.





La medida, que fue solicitada por el juez federal Eduardo Puigdéngolas, la llevó adelante la Unidad Investigativa, que detuvo en sus domicilios a los tres ex policías investigados.





Se trata de los ex comisarios Ángel Videla (70) y Luis Di Filippo (67), y el ex suboficial Héctor Carricondo (73). Ellos y otro ex comisario (actualmente con prisión domiciliaria) están acusados en 17 causas por privación ilegítima de la libertad y tormentos.





Además se abrió otra causa contra el ex comisario Oscar Pérez por la desaparición de Hugo Montenegro. Pérez fue condenado a prisión perpetua (apelada por sus defensores) en el megajuicio por crímenes en la dictadura militar y está detenido en la cárcel de San Rafael





En este escenario los tres detenidos fueron trasladados al Juzgado Federal –donde se abstuvieron de declarar– y luego se los derivó a la penitenciaría de Boulogne Sur Mer (donde existe un pabellón especial para este tipo de delitos), según informaron fuentes judiciales





Las medidas se realizaron por la mañana en el distrito El Cerrito, donde se encuentra el barrio Policial y en una dirección del centro de la ciudad.





Luego del segundo juicio por delitos de lesa humanidad de San Rafael se habló de profundizar la investigación de hechos mencionados por testigos y víctimas, por lo que no se descartó un tercero debate oral a futuro en el departamento.