Descienden los casos de sífilis congénita y en embarazadas

El Ministerio de Salud Desarrollo Social y Deportes informó que Mendoza en los últimos dos años ha tenido un descenso significativo en sífilis congénita y en sífilis en embarazada.





Con relación a la sífilis congénita en el 2016 hubo 105 casos, en 2017 sólo 59 casos. En tanto, en sífilis en embarazadas, 202 en 2016 y 151 en 2017. Esta patología en todas sus formas ha aumentado a nivel global y nacional y la provincia no escapa a esta situación.





En 2009, Argentina adhirió a la iniciativa regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de disminuir la transmisión vertical de sífilis a menos de 0,5 por mil nacidos vivos y en pos de esta meta se ha estado trabajando.





Al respecto, el subsecretario de Salud, Oscar Sagás, detalló: "Esta baja es muy importante pero debemos seguir trabajando con los grupos de riesgo que son los jóvenes y los que no tienen pareja sexual estable. Está comprobado que tanto la sífilis como otras infecciones de transmisión sexual (ITS) se previenen utilizando preservativo, por lo cual es imperativo su uso".





"En nuestra gestión la prevención es fundamental, en lo que va de este año en Mendoza se entregaron 302.976 preservativos de látex, mientras que en 2017 fueron 1.198.512 condones", destacó el subsecretario.





Para lograr esta baja en los casos de sífilis congénita y en embarazadas el ministerio planteó como estrategia el fortalecimiento de los servicios de atención prenatal y del recién nacido, la vigilancia epidemiológica y garantizar el acceso a la salud de los niños expuestos, las madres infectadas y sus parejas sexuales.





Al respecto, Oscar Sagás explicó: "Este descenso es debido fundamentalmente a mejoras en los controles prenatales, por un lado. Con la normatización de la serología de la madre para todas las infecciones perinatales precozmente, apenas se confirma o se hace el diagnóstico del embarazo . Si la madre durante el embarazo presenta sífilis, hay que tratarla. La detección precoz es una oportunidad de tratamiento para evitar la trasmisión al feto y al recién nacido".





"Si el tratamiento es adecuado y se respeta, el recién nacido va a nacer sano y no necesitará ningún tratamiento. Pero puede suceder que el tratamiento haya sido interrumpido o discontinuado. Muchas veces, si los niveles de anticuerpo son muy altos o cuadruplican a los de la madre, se realiza tratamiento al recién nacido, que debe estar en control durante el primer año de vida", agregó el funcionario.





Sagás declaró que la pesquisa neonatal en el país es obligatoria en todas las maternidades tanto públicas como privadas, por lo que incluye Chagas y sífilis. "Además, la pesquisa metabólica que incluye fenilcetonuria, hipotiroidismo, galactosemia, fibrosis quística e hiperplasia suprarrenal. Todo recién nacido debe salir de la internación con todos los estudios realizados y es obligación, por lo que esta subsecretaría y la Dirección de Maternidad e Infancia controlan todas las maternidades, incluso las privadas", puntualizó Sagás.





El subsecretario detalló además que todo niño debe estar internado como mínimo 36 horas para hacer estas determinaciones y detección de cardiopatías congénitas que se manifiestan recién después de las 36 horas de vida.





Sobre las ITS

Las ITS son enfermedades infecciosas que pueden transmitirse de una persona a otra durante una relación sexual vaginal, anal u oral. Las ITS afectan a todos independientemente de la orientación sexual o identidad de género. Desde el comienzo de la vida sexual se puede estar expuesto/a a estas infecciones.





Las producen más de 30 diferentes tipos de virus, bacterias y parásitos. Las más frecuentes son la sífilis, gonorrea, clamidia, herpes, hepatitis B y C, VIH y VPH.





La mayoría de las ITS se pueden prevenir usando preservativo y, en caso de tener alguna de estas infecciones, son tratables y muchas de ellas se curan.





Si no son tratadas, las ITS pueden producir infertilidad tanto en hombres como en mujeres, dolor crónico en la pelvis, embarazo ectópico. Algunas pueden pasar al bebé durante el embarazo, el parto o la lactancia. Pueden aumentar la posibilidad de adquirir VIH. Y el VPH no tratado puede relacionarse con algunos cánceres.