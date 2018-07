Derechos humanos y cuidados de los niños, prioridades para Valos

Una intensa y extensa jornada del Foro Valos se desarrolló ayer en el hotel Sheraton de Mendoza , donde se destacó la participación de miembros de la ONU (Organización de Naciones Unidas) y Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), que resaltaron la importancia del respeto de los derechos humanos de los trabajadores y del acceso al cuidado de los niños y, al mismo tiempo, las responsabilidades que les caben a los empresarios en ese aspecto.





"Nosotros venimos a presentarles de vuelta a los empresarios mendocinos el pacto global de Naciones Unidas. Es una iniciativa de la ONU que les pide a los empresarios que se comprometan con 10 principios de los cuales 2 están vinculados con los derechos humanos", expresó Flavio Fuertes, integrante de la Red de Pacto Global Argentina de la ONU.





En ese sentido, Fuertes aseguró que el sector privado "no es del todo consciente" del rol que tiene en asegurarse que sus actividades no vulneren los derechos humanos o sean cómplices de abusos de terceras partes.





La postura de Fuertes se avala con las siguientes cifras, provistas por el propio expositor: un cuarto de la población mundial no tiene acceso a energía eléctrica; 750 millones de personas no acceden al agua potable; 40 millones de personas tienen trabajo forzoso; 150 millones de niños tienen trabajo infantil y 2 millones de niños están expuestos a trabajos vinculados con el turismo sexual en América Latina y el Caribe.





"En Argentina se da de la misma manera y nuestra expectativa es que los empresarios entiendan que hoy la responsabilidad mínima requerida por la sociedad es que ellos no hagan daño. Es necesario incorporar un enfoque de derechos humanos más fuerte. La jornada apunta al 2030 y las expectativas o esperanzas son de llegar a ese año entendiendo que no hay desarrollo sostenible sin respeto a los derechos humanos. No podemos construir un mundo donde todos tengamos las mismas posibilidades si hay una población cada vez más presente a la que se le vulneran los derechos", agregó Fuertes.





Mejorar licencias y cuidados

Unicef, por su parte, apunta directamente al derecho de los niños de ser cuidados por sus familiares en su primera infancia, motivo por el cual insta al sector privado a mejorar sus políticas sin depender de cambios que provengan del Estado nacional.





Según los voceros de la organización, hay muchas empresas que ya están funcionando como punta de lanza en ese sentido, pero pocas lo hacen en el país.





Los datos que maneja Unicef arrojan que sólo el 20% de los chicos de 0 a 3 años accede a un espacio de cuidado, por lo que empieza a recaer siempre en la responsabilidad de la familia, lo que genera, generalmente, que lo absorba la madre.





Eso, lo que produce, es que la mujer se retire del mercado laboral o tenga una inclusión más precaria, con menos horas o trabajos informales, lo cual afecta a las economías familiares.





Las dos propuestas de Unicef para paliar esta problemática consisten en extender las licencias para padres y ampliarlas a familias adoptivas, monoparentales y del mismo sexo, y a ofrecer dentro de la misma empresa espacios de cuidado para los niños.





Los voceros de la organización aseguraron que estas políticas tienen su retribución tanto desde el ámbito interno, por las mejoras en el espacio laboral, como en el externo, para captar nuevos talentos.





La moderadora. La jornada contó con la participación estelar de Gisela Campos, quien moderó el panel vinculado con los derechos humanos y las empresas, donde participaron miembros de la Red de Pacto Global Argentina, de la ONU y también de Unicef.