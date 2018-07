Denuncias por maltratos en un hogar de la DINAF

Una serie de denuncias cruzadas entre trabajadores de un hogar de niños con problemas psiquiátricos de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) de Mendoza tiene como rehenes a los chicos que viven allí. Uno de los operadores afirma que la regente maltrata a los chicos y a su vez el denunciante tiene un expediente abierto por violencia y maltrato hacia los menores.





El operador, que pidió reserva de su nombre, contó a Diario UNO que comenzó a trabajar en el hogar, en el que viven 10 chicos de entre 8 y 16 años, en agosto de 2017. Comentó que en diciembre de ese año comenzó a sufrir discriminación y hostigamiento por parte de sus compañeros por su orientación sexual, un trato hostil y burlesco. "Adelante mío mis compañeros lo hacían de manera implícita, pero cuando yo no estaba decían cosas muy vulgares y peyorativas que después repetían los chicos", comentó.





El hombre, que es psicólogo social y está contratado, dijo que frente a esa situación hicieron una reunión con sus compañeros, quienes negaron haberse burlado de él, por lo que decidió hacer un informe que presentó en residencias alternativas. "Me presenté y me dijeron que me quedara tranquilo y no ha pasado nada, nadie intervino. Igualmente se dieron cuenta de que el tema es serio y empezaron a calmarse", contó.





El operador dijo también que comenzó a ver situaciones de maltrato psicológico y verbal hacia los chicos de parte de la regente del hogar. De hecho, hay audios en los que se escucha cómo la mujer les grita a los chicos y expone la situación del fracaso de una vinculación de ese niño con una posible familia adoptiva.





"Después les va a pasar lo que le pasó a él, los van a traer con un moño así y van a decir a este niño no lo quiero nunca más", dice en un audio la regente. "Es una vergüenza cómo se están comportando, no dura la casa limpia (...) Callate la boca porque te voy a meter a la ducha", le dice a uno de los niños al que se escucha llorar. Según el operario, la regente usa como castigo llevar a los chicos a la ducha con agua fría luego de desnudarlos frente a todos.





En otro de los audios, la mujer cuenta que le habló a uno de los chicos para que cambiara y que gracias a eso hoy tiene una familia. "Cuando le haga ese berrinche a la familia, lo van a traer de vuelta y le van a decir 'chau nene, no te veo nunca más', como lo hicieron con él", les ejemplifica a los niños. "Por algo está acá de vuelta, ¿o quieren terminar como él ustedes? Va a tener 25 años y va a seguir en la DINAF", agrega.





"Seguí gritando ayuda que cuando vengan les digo que es psiquiátrico y toma todo esto. Que les dé el motivo para que venga la policía, por eso no le pueden conseguir una familia", dicen en otro de los audios mientras se escucha a un niño gritar.





El operador que denuncia estas situaciones afirma que habló con la directora de Cuidados Alternativos de la DINAF, Belén Canafoglia, y que le llevó esos testimonios. "Me senté a abrir dos frentes y que me resolvieran el tema de discriminación y en relación al maltrato con los chicos tuvimos una larga charla, le conté las amenazas de que nos van a echar. Le dije que tenía los audios y se los mandé y no recibí ninguna respuesta", contó.





La versión oficial

Diario UNO se comunicó con la directora de Cuidados Alternativos, Belén Canafoglia, quien confirmó que el operador se presentó a hablar con ella hace una semana relatando estas situaciones y que le envío los audios. Canafoglia dijo que hizo un informe a asesoría letrada de la DINAF en el que manifestó la situación para iniciar una investigación administrativa sobre las denuncias del operador y que puso a disposición los audios para que los desgrabaran ante escribano.





La funcionaria contó también que hay un sumario contra el operador porque uno de los psicólogos que trabajan en el hogar hizo una "escucha activa" de uno de los chicos que dijo que el operador lo había agarrado del cuello. El mismo profesional también presenció una situación de maltrato en la que tuvo que intervenir porque el operador insultó a los menores.





"Tenemos dos investigaciones por separado. Una es lo que él denuncia a la regente, y pongo a disposición los audios, está en asesoría letrada, que hacen la investigación administrativa. La otra investigación es sobre él mismo", contó la funcionaria.





Dijo que en caso de que la investigación determine la responsabilidad del operador en el maltrato físico y verbal hacia los niños la sanción puede ir desde cambiarlo de hogar hasta rescindirle el contrato. Mientras tanto como medida de precaución el operador no estará solo con los niños y en esta semana es posible que se lo traslade a otro hogar.





"La de la regente no es la forma apropiada ni profesional de dirigirse hacia los niños. Se puede llegar a hacer un apercibimiento y una sanción", comentó Canafoglia.