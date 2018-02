Denuncian maniobra para dejar afuera lista del PD

En el Partido Demócrata (PD) el horno no está para bollos. Entre los dos sectores internos del partido se tiran con todo, de un lado y del otro. Mientras una de las listas fue impugnada y no podrá participar de la elección interna, los que quedaron afuera irán por la revancha y le pedirán a la Justicia Federal la impugnación de la Junta Electoral, es decir, las autoridades del partido que los dejaron afuera.





La lista Juntos por el Cambio, afín a Cambiemos y al Gobierno de Mendoza , quedó fuera de la interna luego de que la Junta Electoral del PD hiciera lugar a la impugnación presentada por sus opositores, Reafirmación azul, que responde al presidente del partido, Carlos Balter y al diputado Marcos Niven.





Josefina Canale, presidenta del Instituto Provincial de Juegos y Casinos y una de las referentes de Juntos por el Cambio, que preside Diego Arenas, dijo que realizarán una presentación ante el juez federal Walter Bento para que se impugne a la propia Junta Electoral del partido antes de las elecciones del 18 de marzo.





"Nos han impugnado todas las listas, pero no miraron a las otras. Los mismos errores que nos achacan a nosotros los tienen ellos. Uno de los errores que dicen que tenemos es que ellos dicen que los funcionarios no pueden ser autoridad partidaria y nunca se aplicó ese artículo, del lado de ellos tienen funcionarios y eso no lo observaron", cuestionó Canale.





Embed Estas maniobras son las que llevaron al partido a donde está, cada vez más decadente y con menos representación — Jose Canale (@JosefinaCanale) 25 de febrero de 2018



Juan Fúrfuri, uno de los integrantes de la Junta, explicó que la razón principal por la que se impugnó la lista afín al Gobierno, es que les faltaban requisitos esenciales como las aceptaciones de cargo, es decir, un papel en el que los candidatos firman su consentimiento de que están de acuerdo con el cargo al que se postulan. "Tenían que tener 141 aceptaciones de cargo y habían presentado 54. Eso implica que menos del 40% han consentido", sostuvo.





Embed Es muy frustrante ver que suicidan al partido y no poder hacer nada. — Jose Canale (@JosefinaCanale) 25 de febrero de 2018



Según Canale, esas aceptaciones estaban en las carpetas por departamentos. "Las de la gente de Ciudad están en la carpeta de Ciudad, yo advertí de eso. No hace falta que una persona firme cuatro planillas por lo mismo", dijo.





Embed En fin. Hoy además de enojo y cansancio estoy triste.

Mejor me voy a dormir. — Jose Canale (@JosefinaCanale) 25 de febrero de 2018



Canale afirmó que hubo una maniobra de parte de la otra lista cuando les "sacaron" una persona que era "de su lado" de la Junta Electoral y así quedaron en desventaja en los votos. "Esto puede configurar un delito federal porque en el medio de un proceso electoral, la comisión electoral decide expulsar a uno de sus miembros sin que intervenga la junta central de gobierno", explicó.





Con respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo y presentar una lista de unidad, Canale dijo que lo ve muy difícil. "Siempre nosotros esperamos que el presidente del partido llame a las partes a dialogar, hasta ahora ese llamado no se ha producido y nos han hecho tantas tramas y tantas cosas que por el bien del partido deberíamos llegar a algún acuerdo, pero los ánimos no están de lo más tranquilos y es entendible", comentó.