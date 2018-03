Demócratas exigieron internas en el PD y aseguraron que peligra la alianza con el gobierno

Dirigentes opositores a la actual conducción del Partido Demócrata exigieron este martes que se den elecciones internas en el seno de ese partido.



A través de un comunicado, "los gansos" criticaron la decisión del oficialismo de continuar dirigiendo la cúpula demócrata prescindiendo del sufragio de los afiliados.



Estos opositores demócratas aseguraron que "sin la legitimidad necesaria" por esta decisión, "el oficialismo partidario prorroga su mandato y con él amenaza la continuidad o la integración plena del PD al frente que gobierna Mendoza".



"Dejamos en claro que nunca estaremos dispuestos a declinar nuestra pertenecía y apoyo a los frentes Cambia Mendoza y Cambiemos", ratificaron.



El comunicado completo



Por segundo período consecutivo, no habrá elecciones internas en el Partido Demócrata. Esto acentúa el estancamiento, la concentración de poder y la no renovación. Otra vez, desde el escritorio de la Comisión Electoral, con cuestionables métodos, se bajó la persiana al derecho a elegir y ser elegido de nuestros dirigentes y afiliados.



Sin la legitimidad necesaria, el oficialismo partidario prorroga su mandato y con él amenaza la continuidad o la integración plena del PD al frente que gobierna Mendoza.



Nuestro sector acudió a la Justicia para abrir el debate y permitir que se votara en la interna, pero está claro que ese camino al que nos empujó el oficialismo con sus impugnaciones seriales, resulta inconducente. Para que haya competencia se necesitan dos contendientes y ni Carlos Balter ni Marcos Niven quieren competir, sabiendo que perderían.



Juntos por el Cambio, desde ahora en adelante DEMÓCRATAS POR EL CAMBIO, da por concluido este amañado proceso interno, lamentando que la actual conducción haya profundizado la grieta con la que comenzó su gestión hace dos años.



El partido dividido no es una buena noticia y, por eso, estaremos siempre dispuestos a contribuir en perspectiva hacia la construcción de una visión compartida que hoy no existe. Pero dejamos en claro que nunca estaremos dispuestos a declinar nuestra pertenecía y apoyo a los frentes CAMBIA MENDOZA y CAMBIEMOS.



Diego Arenas



Josefina Canale



Richard Battagión



Oscar Sagás



Marcos Sánchez



Luli Gabrielli



Joaquín Fernández



Vanina Borcia