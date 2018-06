Del Pópolo: "Sabemos dónde hay médicos que realizan abortos"

La secretaria general de la Asociación Mendocinas de Profesionales de la Salud (Ampros), Isabel Del Popolo, salió a reclamar en favor de los médicos que están contra el aborto pero al mismo tiempo reconoció que se sabe que profesionales realizan la práctica, aún ilegal, y cobran por ello, pero que no los van a denunciar.

La sindicalista, en declaraciones a Canal 7, aseguró que "hay posturas divididas pero hay una fuerte tendencia a oponerse al aborto, ya que nosotros en el juramento hipocrático juramos defender la vida desde la concepción", manifestó Del Popolo en cuánto a los profesionales mendocinos. No obstante, aseguró que no tienen número sobre cuántos de los 5 mil profesionales que nuclea Ampros está a favor o en contra de la práctica.

"Queremos que se respete la objeción de conciencia, hay un movimiento que se está llevando a cabo y creemos que no nos pueden obligar a matar", aseguró la titular de Ampros, que explicó que si pasara, se violaría el juramento hipocrático de los médicos.



Igualmente, la gremialista reconoció saber que conocer cuáles médicos son los que realizan abortos ilegales y cobran por ello en la actualidad.

"Nosotros sabemos, cómo la Policía sabe dónde vende drogas, sabemos dónde hay médicos que realizan esta práctica", explicó Del Pópolo, pero agregó: "Nosotros no vamos a denunciar, queda en la conciencia del médico, es ilegal pero no nos toca a nosotros ir a denunciarlos porque esto surge de comentarios, no tengo pruebas", alegó.

Igualmente, la sindicalista denunció que si ella sabe qué médicos realizan abortos ilegales, también lo sabe el ministerio de Salud: "Ellos tienen la función de Policía", señaló e insistió en que para denunciar hay que tener pruebas.