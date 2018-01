Declararon alerta amarilla por las fuertes tormentas

Mendoza continua en alerta amarillo por la persistencia de tormentas aisladas en distintos puntos del territorio, que irán en aumento hasta el domingo. Las estadísticas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indican que las precipitaciones normales para enero no superan históricamente los 40mm mensuales y sin embargo podría reunirse entre viernes y sábado 30mm.



"El pronóstico indica importantes acumulados entre el viernes por la tarde-noche y el sábado, que podrían superar los 30mm", confirmaron desde el Programa Regional de Meteorología (PRM), dependiente del Conicet. Eso significa que habrá que estar atentos y ser cuidadosos, ya que en base a la experiencia reciente las lluvias atentan contra la infraestructura urbanística local.



Cada vez que cae una inmensa cantidad de agua en un corto período suelen reportarse innumerables inconvenientes. A las paredes colapsadas, filtraciones, canaletas tapadas, hundimiento de techos, caídas de postes y árboles esta vez pueden sumarse complicaciones en alta montaña por la ocurrencia de aludes.



Recordemos que el fin de semana pasado el tránsito en la Ruta Provincial 52, que comunica Villavicencio con Uspallata, permaneció interrumpido por las lluvias. La Dirección Provincial de Vialidad de Mendoza trabajó en las inmediaciones de Vaquerías, ya que en esa zona se produjo un desprendimiento de piedra y barro de gran magnitud.



Ahora están pronosticadas importantes tormentas para el Valle de Uco, Malargüe y la zona cordillerana principalmente desde el Valle de Uspallata hasta Punta de Vacas. Por eso, para los que viajen a Chile tendrán que tener mucha precaución y seguir atentamente las recomendaciones de Defensa Civil antes de salir ya las rutas hasta el Paso Cristo Redentor o el Pehuenche pueden afectarse transitoriamente.



Palabra de experto

El meteorólogo Federico Norte detalló por radio Nihuil que el estado del tiempo durante los próximos días se va a caracterizar por una gran variabilidad y una persistente inestabilidad. Además estas condiciones van a ir increscendo. Hoy será un día muy inestable. "Los modelos anuncian que pueden aparecer chaparrones a cualquier hora", dijo el especialista.



"El viernes va a ser más caluroso con una máxima que va a llegar a 34ºC. Pero hacia la noche y durante el sábado estamos en alerta amarilla por lluvias importantes. El modelo actualizado para Mendoza Capital anuncia casi 33mm de agua para un sólo día, y eso es bastante", precisó Norte, y especificó que el sábado en donde no va a modificarse mucho la temperatura.



"Las mínimas van a seguir elevadas porque estamos en una masa de aire tropical. Vamos a tener 24ºC de mínima por 32ºC de máxima. Pero pueden haber lluvias extraordinarias en la zona de Valle de Uco y también en la región cordillerana y en el Sur. Tenemos que estar preparados para lluvias significativas en algunos puntos de la provincia. Esta tendencia se puede modificar, adelantándose o atrasándose, pero la ocurrencia de las lluvias no se va a anular", dijo.



Día por día

Según la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas se espera para hoy haya nubosidad variable con tormentas aisladas, ascenso de la temperatura y vientos del noreste. La máxima estimada será de 33ºC y la mínima de 17ºC. Mañana estará caluroso con nubosidad variable y tormentas hacia la noche. La máxima calculada es de 34ºC y la mínima de 18ºC.



El sábado todo indica que estará nublado con tormentas aisladas, descenso de la temperatura, y vientos moderados del noreste. La máxima será de 31ºC y la mínima de 20ºC. El domingo se presentará con nubosidad variable, precipitaciones aisladas y ascenso de la temperatura. La máxima rondará los 33ºC y la mínima los 19ºC.