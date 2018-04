Diario UNO a raíz de la conmemoración este martes del Día del Investigador Científico. En el sillón de dirección del Centro Científico Tecnológico (CCT) del Conicet se sienta, desde octubre del año pasado, Elena María Abraham (66). La mujer que dirige el espacio de investigación científica en Mendoza habló cona raíz de la conmemoración este martes del Día del Investigador Científico.





Elena comenzó su carrera en la ciencia hace más de cuatro décadas, en 1976, en medio de una dictadura militar y de una sociedad y un ambiente mucho más árido para el desarrollo de una mujer profesional. Fue directora del Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (Iadiza) durante casi diez años y también llevó la ciencia a la sociedad cuando se desempeñó como secretaria de Ambiente en la gestión de Arturo Lafalla como gobernador (1995-1999).





–¿Cuál fue la etapa más difícil que le tocó afrontar como investigadora? ¿Cómo ve la situación actual?

–La peor no hay duda fue la época de la dictadura. Pero también en los '90 tuvimos muchos problemas, tanto presupuestarios como de concepción de la ciencia. Hoy estamos preocupados porque ha descendido el presupuesto general para ciencia y tecnología y especialmente el presupuesto de Conicet. Al descender el presupuesto también desciende la relación entre los sueldos de quien está en este momento activo y lo que se dedica para investigación y mantenimiento de infraestructura. En este momento estamos en una relación de 95% para sueldos y el resto para lo demás. Es muy poco, antes la relación era un 70/30.





–¿Cree que hay una imagen equivocada en la sociedad sobre el rol del investigador?

–Creo que tenemos un problema de comunicación desde Conicet, las universidades están un poco mejor. Lo que noto es que sí necesitamos comunicar mejor, hay una falla de comunicación institucional que hay que mejorar. También entiendo que estamos ante una sociedad que le cuesta percibir el trabajo constante, permanente, les cuesta entender la diversidad de ciencias y disciplinas.





–Quizás sea una falta de comprensión de la función de la ciencia básica...

–Nosotros en este momento en Conicet estamos tratando de superar esa contradicción entre ciencia básica y ciencia aplicada, creemos que hay ciencias fundamentales y que son todas. Estamos tratando todo lo que tenga que ver con innovación, con transferencia, con vinculación.





–En este momento, en el Conicet hay más mujeres investigadoras que hombres, pero muchas de ellas no llegan a los niveles más altos de la carrera, ¿por qué cree que pasa?

–Hay un tope que cuesta mucho superar, el problema son los tiempos que le insume a una mujer su rol. Tenés que hacer mucho más esfuerzo, pero en los últimos tiempos las nuevas generaciones eso lo están superando porque los hombres también vienen más conscientes y las mujeres están dispuestas.





–¿Se sintió discriminada en algún momento de su carrera?

–Sufrís muchas cosas, por las circunstancias, por el período históricos, por la edad, nada más que por ser joven y entrar en un mundo de hombres era complicado. Lo que más me enfermó es el tema de la descalificación, sobre todo al principio, y saber que tenés que rendir examen de forma permanente, lo que los hombres no hacían. Pero esto es una vocación, y eso se persigue, se sostiene y se pelea. Cuando me enfrentaba a estos desafíos busqué abrir caminos.





–¿Qué espera dejar en su gestión?

–He intentado que mi gestión sea participativa, de puertas abiertas, trabajar en revisar las cosas que sí podemos cambiar dentro del organismo y fomentar la convivencia.





Día del investigador científico

Se celebra cada 10 de abril por el nacimiento de Bernardo Houssay (1887-1971). El médico fue cofundador del Conicet y obtuvo el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1947. Fue el primer latinoamericano laureado en ciencias.





"La investigación es un modo de vida. A pesar de que las condiciones puedan parecer poco propicias, tenemos un organismo muy valioso como el Conicet"





"El Conicet ha pasado por muchos procesos y se ha mantenido gracias a sus investigadores, que han sabido apostar a lo que era necesario"