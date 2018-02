De El Siete al mundo con Vendimia

"Ahhhhh Luján, Las Heras, Rivadavia y Tunuyán; a Maipú, Lavalle, Tupungato y Godoy Cruz; San Carlos, Guaymallén, a Malargüe cantaré; a Junín, La Paz, San Rafael y San Martín. Mendoza , tierra del sol y del buen vino... Mendoza, la de los Andes infinitos... Mi tierra, la de las dulces mendocinas... Mendoza, la que acunó la libertad".





Esas estrofas son uno de los tantos himnos que tiene Mendoza que sin dudas nos lleva directamente a pensar en la fiesta máxima de nuestras tierras. El Frank Romero Day es el escenario central de esta celebración que año tras año ilumina de esperanzas el suelo mendocino.





Es que la celebración de la Vendimia es el reconocer a los trabajadores de estas tierras que se encargan de cosechar esa uva que transformada en vino pone a Mendoza en la élite mundial.





El teatro griego es el encargado de recibir a cientos de bailarines, cantantes y por supuesto a cada una de las reinas de cada departamento que se esperanzan en poder alzarse con la corona nacional.





Pero todo eso que sucede en escena es interpretado y transmitido por los encargados de ponerle voz a la fiesta máxima de estas tierras.





Los locutores de la Vendimia son la voz de los mendocinos que, a través de ellos, transmiten la ceremonia y, voto a voto, se encargan de palpitar los momentos previos a lograr la coronación de la Reina Nacional de la Vendimia





En esta edición los micrófonos del teatro griego Frank Romero Day tendrán dos locutores y figuras de El Siete . Rodolfo Gravina y Noelia Nieto fueron elegidos para darle vida y voz a la noche central. Además de ellos estarán Celia Astargo y Mario Urzúa, y falta confirmar dos de los locutores.





Nuevamente la pantalla de El Siete y de Grupo América dice presente en una de las fiestas más importantes del país y, sin dudas, la más importante de Cuyo. Noelia Nieto y Rodi Gravina se mostraron muy felices, orgullosos y agradecidos de poder estar por primera vez en el acto central de la Vendimia.





"Estábamos antes de hacer el noticiero central en el estudio y habían venido Diego Gareca (secretario de cultura de Mendoza) y Luis Serrano (director de Comunicación e Información Cultural) a participar en Tardes Compartidas. Mientras Diego estaba al aire, Luis me preguntó si había estado en Vendimia y si me gustaría estar. Le dije que sí, claro, que sería muy lindo. Después, pensando, me llamó la atención pero quedó en la nada. Al otro día, a la 0, me llamó Diego y me dijo que me habían elegido para estar en Vendimia", explicó Noelia Nieto, flamante locutora de la fiesta central.





Por su parte, Rodolfo Gravina también contó su vivencia. "Yo estaba por cenar, a eso de las 23.30, cuando me sonó el teléfono. El número no lo tenía agendado pero cuando atendí me dijo que hablaba Gareca. Yo instantáneamente pensé en que era para decirme eso, no esperaba otra cosa. Y sí, me dijo que me habían elegido para estar en Vendimia. Corté y no podía creerlo", recordó Rodi.





Ambos conductores de El Siete coincidieron en que es un sueño cumplido y que de chicos siempre pensaron en poder lograr estar sobre el escenario mayor de Mendoza.





"Yo jugaba con mis amigas. Viste que en época de Vendimia como que todos tienen su coronita, bueno las chicas de mi barrio eran las reinas y yo era el locutor y las iba presentando. Es un sueño que siempre tuve y hoy por suerte se me dio", contó Gravina.





Por su parte, Nieto también recordó que jugaba a la Vendimia de chica. "La gran mayoría de las nenas jugaban a ser reinas y eso, bueno yo no. A mí me gustaba leer los votos e ir contando sobre la fiesta. Siempre me ponía frente al espejo y cantaba o leía usando el peine como micrófono. Ser elegida para estar en el Teatro Griego es algo soñado".





Si bien todavía no está confirmado quiénes serán los seis locutores, ya se sabe el nombre de cuatro de ellos. Sumado a las figuras de El Siete estarán Celia Astargo y Mario Urzúa.





"Celia fue una personas que siempre admiré mucho y ahora poder compartir este momento con ella será increíble. Cuando me enteré de que íbamos a estar le mandé un mensaje para decirle la alegría que sentía. Con Mario nos conocemos de una obra de teatro que hicimos con Comunicaktores y la verdad es que nos llevamos muy bien. Incluso cuando teníamos el saludo final a nosotros nos tocaba saludar juntos y a veces jugábamos y hacíamos un acting con eso", contó Noelia sobre los compañeros que tendrá en escena en el Teatro Griego.





Por el lado de Rodi la relación con ambos no es tan cercana pero sí se mostró contento de estar junto a ellos. "Celia fue a la primera persona que entrevisté en mi vida para un trabajo práctico de la facultad. Es una mujer increíble y es una alegría enorme. Con Mario creo que no nos conocemos personalmente pero tuvo un gesto enorme, que valoro mucho, y es que me mandó un mensaje para felicitarme por haber sido elegido", agregó Rodi.





La particularidad es que si bien Gravina y Nieto se conocen desde hace muchos años, nunca han trabajado juntos en la pantalla.





"Con Rodi nos conocemos hace desde muchos años y me pone muy feliz porque sé que él ama Vendimia como nadie. Es un tipo muy talentoso y tenemos una gran relación. En realidad entre todos los que estamos en El Siete hay un gran compañerismo", dijo Noelia.





"A Noe la conocí cuando entré a trabajar acá y nunca hemos trabajado juntos salvo en un evento en que hicimos una conducción juntos. Es una persona fantástica con mucha energía", dijo Rodi sobre su compañera.





Sin dudas que esta Vendimia no será un día más para ninguno de ellos. Tanto Rodolfo Gravina como Noelia Nieto debutarán en el escenario vendimial y cumplirán uno de los sueños de su vida.





Quizás ella jugando a locutar frente al espejo y él siendo el anfitrión cuando sus amigas eran las reinas, la noche del Frank Romero Day sea un déjà vu y esos sueños de niños se conviertan en una realidad.





Noelia Nieto Locutora nacional y Licenciada en Comunicación Social. 36 años. Nació en Godoy Cruz y pasó su infancia entre Godoy Cruz y Maipú. Su madre es Nora y su papá, Adolfo. Tiene dos hermanas, Paola y Vanesa, y dos sobrinos, Juan Ignacio (5) y Valentina (2), que es su ahijada.