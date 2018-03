"De 1.000 choques, 200 son por alguna falla mecánica"

Muy pronto se implementará en la provincia la Verificación Técnica Obligatoria (VTO) en cumplimiento al artículo 35 de la nueva Ley de Seguridad Vial. Desde el Gobierno ya aseguraron que el sistema funcionará a partir de un registro abierto de talleres homologados que serán controlados a nivel nacional y provincial. En base a esta propuesta, el Licenciado en Seguridad Vial y Transporte, Daniel Manente (49) con 20 años de experiencia en el campo, ofreció su opinión a Diario UNO.



-¿Qué importancia tiene que comience a exigirse la verificación?

-A mi entender, es sumamente importante que Mendoza como tantas otras provincias comience a cumplir con uno de los requisitos que tiene la Ley Nacional de Tránsito, que es la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Esta exigencia va a atender uno de los tres factores que son los que generan siniestros viales y la primera causa de muerte en el país.



-¿Podría mencionar cuáles son y su incidencia en la siniestralidad?

- El factor ambiental, el humano y el vehicular, que tiene una participación de entre un 15% y 20% del total. Con lo cual para tener una noción podemos decir que de 1.000 choques diarios 200 fueron por alguna falla mecánica. Eso significa que hay que atender este tema con seriedad. Una provincia tan importante no puede estar aislada del resto del país en este tema.



-¿Cómo funciona en Buenos Aires el control del estado de los autos?

- En Buenos Aires ya se cumplieron 20 años de su implementación. Tengamos en cuenta que esta provincia tiene 135 municipios y que fue imposible montar una planta en cada uno de ellos. Por eso lo que hizo fue una licitación donde grandes empresas, algunas de capitales inclusive extranjero, abrieron varias plantas, algunas en lugares de mucha asistencia a vehículos y otras no tanto, como para equilibrar el margen de ganancia y cumplir con el servicio, porque no olvidemos que es un servicio público y por ende tiene que estar a la llegada y al alcance de todos los habitantes.



-¿Cuántas plantas y líneas de revisión hay disponibles?

-Hay cerca de 40 plantas fijas en toda la provincia y otras móviles para poder llegar a distintas localidades aledañas una vez por año, ya que el parque automotor de esas ciudades no justifica tener un local abierto con gente contratada y demás todo el año, cuando en 15 días puede haber pasado todo el parque verificable de esa zona.



-¿Qué pasaría si la colocación de centros de control se ajustara a la oferta y la demanda?

- No podemos especular si se van a abrir varios talleres con un parque vehicular que por lo que leí ronda los 400 mil vehículos. Sabemos que esos vehículos están bastante bien repartidos en las cuatro zonas planificadas de la provincia. Habría que preguntarse que pasará con los que están más alejados. Pienso, ¿funcionará que alguien abra un taller donde puede ir muy poca cantidad de vehículos? Con lo cual habría que ver si la inversión que hace un empresario luego se justifica y se querrá hacerla en esas zonas finalmente.



-Entonces... ¿cuál es el camino?

- Lo que hay que defender es que se aplique sin que pierda seriedad. Primero que le llegue a todo el mundo, que cualquier ciudadano de toda la provincia pueda llegar hasta un taller, sin hacer tantos kilómetros y que al momento que salga de la de la planta verificadora lo haga tranquilo de que se le hizo un servicio de revisión serio y completo.



-¿Cuántas líneas de revisión necesitaría Mendoza en función de su parque automotor?

- Cada planta puede tener seis líneas, cuatro, tres o dos e inclusive, y las móviles, un solo vehículo. Por eso para hacer una planificación como corresponde se tiene que saber cuántas plantas van a haber, cuán cerca van a estar unas de otras y determinar cual es la cantidad de autos que se puede esperar a que vengan, de acuerdo a los registros automotores. Después controlar que esa cantidad se cumpla.



- ¿Es muy dispar el registro de autos patentados con la cantidad de conductores que verifican?

- En Buenos Aires hay millones de vehículos, se hacen millones de verificaciones, pero no la totalidad del parque teórico registrado al final del año. Por eso son importantes los controles.



-¿Qué participación tienen las empresas en los controles?

- Son importantes los controles y las empresas van a tener que prestar colaboración porque el negocio es de ellas y quien instaló e hizo la inversión con la esperanza de que vengan los vehículos a verifica son ellas. Pero dependen en gran parte de los controles de la provincia para que se exija, sino carece de sentido la inversión. La verificación tiene que ser obligatoria y controlarse. Acá, en Buenos Aires, las empresas concesionarias participan y acompañan a la Policía porque no tienen ningún poder para detener a nadie.