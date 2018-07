Dalmiro Garay asumirá tras la feria

El gobierno de Mendoza volvió a la carga contra el Poder Judicial, al cuestionar que hay solo cuatro jueces de la Suprema Corte de la Provincia trabajando mientras otros dos están de licencia. Sin embargo, informó que Dalmiro Garay, el séptimo supremo recientemente elegido por el Senado (reemplazará a Alejandro Pérez Hualde que ya no está en funciones), asumirá después de la feria judicial de julio porque aun le restan tareas que concluir como ministro de Gobierno de Alfredo Cornejo

La queja del Barrio Cívico, corporizada esta vez en el subsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino, es contra la situación en la Sala Penal y Laboral de la Corte, que se quedó con un solo supremo, el juez José Valerio.

Sus otros dos integrantes, Omar Palermo y Mario Adaro están de licencia. El primero, ya se sabe, está desde hace un mes haciendo un master en Alemania becado por una prestigiosa institución internacional.

En cuanto a Adaro, tomó licencia por esta semana y luego entra en vacaciones por la feria de julio, que arranca el próximo martes.

D'Agostino protestó aseverando que esto no pasaría si estuviera aprobada la ampliación de la Suprema Corte de Justicia.

La sanción de dicha iniciativa se frustró la semana pasada en la Cámara de Diputados, cuando el oficialismo se quedó sin lo votos comprometidos por el PI-Protectora para dar el quórum que le permitiera el tratamiento en el recinto y la correspondiente votación.

El funcionario recalcó: "Hoy en día la Corte tiene 7 miembros pero en la Sala Penal y Laboral hay uno solo y no puede funcionar porque los otros dos miembros no están en Mendoza: uno es Palermo y el otro Adaro".

Entonces resaltó: "Claramente, no se está cumpliendo con el servicio de justicia que es lo que nosotros pretendemos con el proyecto. Al incorporar dos nuevo jueces, la ley tiene previsto dividir la Sala Penal y la Laboral que hoy está totalmente colapsada".

Marcelo D'Agostino puso énfasis además en que hoy nadie sabe a donde se fue el ministro Mario Adaro y que eso no sucedería si ya estuviera vigente la frustrada reforma de la Corte.

"El proyecto también propone la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de los pedidos de licencia de los jueces de la Corte, que estarían obligados a hacer público y en caso de vacaciones, comunicar a donde se van", indicó el subsecretario.

En ese sentido destacó que "lo que buscamos con el proyecto que la oposición política rechaza por actitudes mezquinas y personales es la transparencia de la Justicia, algo que hoy no tenemos porque no está la ley y por lo tanto no podemos saber donde están los jueces".