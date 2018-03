Crimen de Norma Carleti: hacen pintadas en oficina de un diputado

Mientras la investigación del crimen de la empresaria Norma Carleti atraviesa un tramo clave, en donde se decidirá si se le otorga o no la prisión domiciliaria a su ex marido Leonardo Hisa, acusado de instigar el homicidio, aparecieron pintadas en la escribanía de un sobrino de Hisa, que es además diputado provincial. En ellas se asegura: "Acá se planeó el crimen de Norma".



Dos días después de que el fiscal Adrián Frick decidiera detener al empresario y ex legislador Leonardo Hisa, acusándolo de ser el "instigador del homicidio calificado por el vínculo", el sábado 17 comenzaron a circular por las redes sociales una foto y una filmación que mostraba pintadas acusatorias en la escribanía de Emiliano Campos, actual diputado provincial de Cambiemos.



En la oficina de calle Echeverría de Tunuyán alguien había escrito con aerosol negro: "Acá se planeó el crimen de Norma", aludiendo al homicidio de Carleti y sobre la puerta se leía la inscripción de "Asesino".

"Me llegó la información de esas pintadas, pero yo en ese momento no estaba de turno en la oficina fiscal de Tunuyán por lo que desconozco si eso motivó una denuncia. Lo que yo investigo es el crimen", dijo escuetamente el fiscal de la causa Adrián Frick.



Efectivamente las pintadas generaron una denuncia que se radicó ese mismo día en la Oficina Fiscal Nº15 de Tunuyán por una persona allegada a Campos y que él en persona ratificó después.



"Hice la denuncia porque me afectó directamente y lo sentí como un ataque y porque lo que quiero es colaborar con la Justicia y me parece que estas cosas entorpecen la investigación. Yo tenía una relación muy cercana con ambos, mi madre es prima de Leonardo Hisa y yo como escribano trabajé hasta el último tiempo con Norma, de hecho hablé con ella hasta antes de que se fuese a Buenos Aires, es más su hijo Lucio trabaja conmigo", aseguró Emiliano Campos quien previamente había declarado en la causa.



El legislador prestó declaración testimonial en la causa que investiga el crimen de Carleti el miércoles 7 y al hacerlo no se amparó en los fueros que tiene como diputado, ni en el secreto profesional: "En el artículo 234 del Código Procesal Penal se establece que yo me puedo amparar en los fueros, pedir las preguntas y responder por escrito, pero no lo hice, me presenté a declarar cuando me citaron y estoy dispuesto a seguir colaborando porque lo que quiero es que se llegue a quien lo hizo", recalcó Campos.



Cuando se lo consultó sobre a qué atribuye las pintadas en su escribanía deslizó: "No sé de donde viene ni puedo saber porqué hicieron esto. Pero si están usando una tragedia como esta para sacar un rédito político es muy miserable", concluyó el radical.



En la declaración de Campos se deja constancia que el lunes 5 en que fue asesinada Norma Carleti, él llamó de madrugada a Juan Carlos Guerrero, padre de los tres hermanos imputados por el crimen, para que fuese a consolar a Leonardo Hisa.



Las comunicaciones que ingresaron y salieron de un teléfono que pertenece a Juan Carlos Guerrero, fueron clave para la imputación y detención de Leonardo Hisa.



Tras el arresto, el fiscal adjunto Gonzalo Nazar señaló una llamada que determinó el arresto: "hubo un llamado telefónico a las 21.04 del domingo 4 de marzo, saliente de celular de Guerrero y que entró al de Hisa. Duró 14 segundos", sostuvo Nazar. El rastreo de esa llamada indica que salió del domicilio de los Guerrero.