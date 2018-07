Creció 150% la oferta de métodos anticonceptivos en Mendoza

En el primer semestre del 2018 se distribuyeron en los efectores públicos 449.122 unidades de anticonceptivos. Este incremento interanual, del 150%, se posibilitó por el aumento de presupuesto para mayores compras de preservativos e implantes subdérmicos.

El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes informó que Mendoza cuenta con una mayor disponibilidad de anticonceptivos en todos los centros de salud y hospitales.

Este incremento en la disponibilidad de preservativos, pastillas e implantes, para entregar a quienes lo requieran, se sostiene en el marco de políticas públicas en salud sexual y reproductiva que lleva adelante la cartera sanitaria. A través del Programa de Salud Sexual y Reproductiva realiza una distribución de anticonceptivos según las necesidades de la comunidad.

En lo que va de este año se entregaron 302.976 preservativos de látex, mientras que en 2017 fueron 1.198.512 condones, con un fuerte incremento del 653% respecto de 2016.

Otro método, cuya oferta aumentó en los efectores sanitarios, son las pastillas anticonceptivas (fórmula etinilestradiol + levonorgestrel 0,03/0,15mg), dado que se distribuyeron en 2017 unas 216.309 unidades, 442% más que el año anterior. Durante 2018 ya se han entregado 92.821 unidades.

También se incrementaron sustancialmente los envíos de los anticonceptivos hormonales de emergencia (levonorgestrel 0,75mg), antiguamente conocidos como las "pastillas del día después". En 2017 se recibieron en Mendoza 16.731 unidades, 832% más que en 2016. Para el primer semestre de este año llegaron 10.072 unidades.

La entrega de implantes subdérmicos (etonogestrel 68mg) también registró un aumento de 1.500 unidades en 2016, pasó a 5.000 en el año pasado, y en los seis primeros meses del 2018 llegaron 1.900 piezas.

La responsable del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, Roxana Cabrera, destacó: "Este significativo aumento en la disponibilidad de los métodos anticonceptivos en el último año y medio obedece a un mayor presupuesto para adquirir esos productos. Se ha incrementado la cantidad de insumos mediante adquisiciones, no solamente a través de Nación mediante el ex Remediar, sino que también la Provincia ha aumentado las compras de preservativos, implantes, inyectables y pastillas".

Cabrera destacó que este incremento se da en el marco de políticas de salud pública en materia sexual y reproductiva que lleva adelante Mendoza. "Nuestras prioridades dentro del programa son la disminución del embarazo adolescente y el fuerte combate contra las enfermedades de transmisión sexual. Para ello, desde el programa realizamos trabajo en terreno, sustentado con la capacitación a los equipos de salud y la realización de talleres en las comunidades, con especial énfasis en los adolescentes. Se capacita, entre otras temáticas sobre, derechos sexuales reproductivos, mitos de salud sexual y reproductiva, prevención de transmisión de enfermedades sexuales, embarazo no intencional y adolescente no deseado, uso y mitos sobre métodos anticonceptivos, y aborto no punible", puntualizó la funcionaria.