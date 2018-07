Cornejo y otro mensaje para Carrió: "Se extralimitó y fue peyorativa"

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se refirió nuevamente al entredicho con la diputada nacional Elisa Carrió y aseguró que esta se extralimitó y que ofendió a "muchísimos radicales".

"Creo que ella se extralimitó, fue peyorativa, muchísimos radicales se sintieron ofendidos, muchas mujeres principalmente", explicó Cornejo durante las celebraciones por el día de la Independencia y agregó que fueron varios los dirigentes que le pidieron una respuesta.

cornejo-diana-3.jpg Alfredo Cornejo y su esposa Lucía Pannocchia. Foto: Gentileza Prensa Gobierno de Mendoza.

"Argentina está en una enorme fragilidad política, económica y social por lo que requiere de una enorme responsabilidad de quienes están en el gobierno y en la oposición", manifestó el mandatario mendocino.

La pelea de aliados

La historia comenzó en una charla que Carrió brindó con un foro empresarial en Entre Ríos. Allí se despachó contra sus "socios" de Cambiemos. "Si yo tuviera interés, habría una interna y yo no tengo interés en ningún cargo. En consecuencia, la alianza está asegurada. Y los radicales harán lo que nosotros digamos, ¿no es así (Atilio) Benedetti?", le dijo, entre sonrisas, al diputado radical que estaba presente en el lugar.



cornejo-diana-2.jpg Dalmiro Garay, Alfredo Cornejo, Lucía Pannocchia, y Roberto Munives. Foto: Gentileza Prensa Gobierno de Mendoza.

A la diputada no le bastó con ese chiste y fue por más: "Al final, los radicales tienen que reconocer que están con una ex miembro que los maneja desde afuera. Es divino. Es el mayor castigo por misóginos. Nos mandaban a las convenciones a servir empanadas y ahora los manejo yo desde afuera".

La respuesta no tardó en llegar. "Somos un partido político nacional, no un proyecto personal ni un liderazgo mesiánico", expresó el comunicado en sus primeras líneas. Y agregó: "La frivolidad discursiva alimenta de manera peligrosa a la oposición. Los argentinos necesitan seriedad, no un stand up permanente".

"Que nos diga Carrió, realmente, cuánto aporta hoy a Cambiemos y a las políticas del Gobierno Nacional. Seguramente sea menos que las propinas que deja", afirmó el escrito, que recibió como contra respuesta un recordatorio de la diputada nacional hacia Cornejo por su pasado como aliado del kirchnerismo.

