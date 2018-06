Cornejo: "Tenemos que volver a ser una provincia petrolera"

El gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo estuvo con el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez, en la sede de la petrolera estatal en Malargüe , donde se presentó el plan de desarrollo sostenible para el departamento elaborado en conjunto por el Municipio, el Gobierno de Mendoza y la Fundación YPF, dentro del programa Ciudades Emergentes y Sostenibles del BID.





YPF trabaja en esta iniciativa para el desarrollo productivo y la calidad de vida de la comunidad del departamento de Malargüe.





El gobernador Cornejo dijo: "Aquí están todos los sectores representativos del pueblo de Malargüe, por eso aprovecho para hablarles; YPF es muy importante para Mendoza pero más para este departamento; queremos volver a ser una provincia petrolera, tanto San Rafael como Malargüe se formaron alrededor del petróleo. Es importante no perder la mirada estratégica, el Sur debe generar riquezas para que un estado inteligente y efectivo pueda distribuirlas".





"Estamos empecinados en que el Sur de Mendoza vuelva a ser un lugar petrolero y hay una oportunidad en la Argentina aún con sus problemas económicos, pero necesitamos seguir en esta senda de procurar inversiones que generen riquezas y que el Estado pueda distribuirla de forma eficaz, para eso necesitamos volver al autoabastecimiento energético, y animarnos a exportar. Nuestro país necesita muchos recursos, la crisis es de nuestro sector externo, exportando entran dólares al país, queremos exportar petróleo y gas, y no sólo soja", agregó el mandatario, y continuó: "Esto parece una utopía porque hoy estamos importando energía y petróleo, pero es una realidad si hacemos lo que debemos hacer, explotar lo que hemos explorado y comenzar nuevas exploraciones en otras áreas. Hemos dejado sin efecto licitaciones que no cumplieron las empresas por diversas razones, pero la semana que viene firmaremos nuevos contratos para nuevas explotaciones y exploraciones con YPF y con otras empresas más chicas".





Respecto al tiempo de desarrollo que lleva el procedimiento de exportación, el gobernador explicó: "Los resultados de las inversiones en el área petrolera tiene resultados a largo plazo, vamos en la dirección correcta y hemos tomado decisiones con coraje, no sólo con el decreto de la reglamentación de la estimulación hidráulica sino que hemos dejado sin efecto contratos por no cumplir con las reglas establecidas, queremos la inversión al principio y no al final".





-Pata Mora. El plan para la localidad malargüina se sustenta en tres pilares, vinculados con la provisión de energía, el agua potable y la puesta en valor del espacio público y los servicios de salud. -El tren. Las autoridades provinciales recibieron de YPF el estudio de factibilidad del tramo que conecta el tren a Vaca Muerta con el Sur de Mendoza. Permite analizar alternativas para desarrollar el proyecto Potasio Río Colorado, teniendo como alternativa logística el tren por el Sur de Mendoza y el Norte neuquino.





Sobre la reactivación de Vale

"Creemos que podemos reactivar Vale, pero con otras condiciones macroeconómicas del país; tenemos esperanza y mirada estratégica. En un futuro el escenario será positivo, pero hay que comenzar a trabajar desde ahora. Vamos a recuperar Vale y Pata Mora con una mirada logística. YPF nos ha ayudado con un estudio científico y técnico para reactivar la actividad privada del pueblo y por eso se ha elaborado el proyecto para colocar un tren que conecte Vaca Muerta con el Sur de Mendoza. Si hubiésemos tenido el polo de servicios que se proyectó en los últimos 30 años, hoy estaríamos explotando Vaca Muerta desde Mendoza y no desde Neuquén. No hubo estrategas ni estadísticas que vieran esto, hoy tenemos una oportunidad para sentar las bases para que Malargüe tenga una actividad privada que explote", sentenció el jefe del Ejecutivo de Mendoza.