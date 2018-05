Cornejo reiteró quiere que se vote la ley de juicios por jurados

Hacia el final de su discurso en la apertura de la asamblea legislativa, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo les pidió a los legisladores que voten a favor del proyecto de juicios por jurado que presentó la oposición y les devolvió, así, el gesto que tuvieron los peronistas que se separaron del resto y que prometen votar a favor de la ampliación de la Suprema Corte.





"Creo que el 100% de los mendocinos está a favor de reformar la Justicia y nosotros creemos en las reformas integrales, y por eso propusimos el juicio por jurados, que es un cambio paradigmático en la provincia y es la posibilidad de que el ciudadano común juzgue sobre la culpabilidad o inocencia de un imputado, pero sobre todo los ciudadanos comunes van a vigilar la tarea de los jueces y la policía", afirmó la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti.





legislatura-de-mendoza-12.jpg Alfredo Cornejo y Laura Montero. Foto: Horacio Altamirano / Diario UNO.



La camporista, sin embargo, también tuvo una fuerte crítica hacia Cornejo. "Él dice que este mes tuvo superávit corriente, pero pidió 10 mil millones de endeudamiento el año pasado", afirmó.





Jorge Tanús, otro de los referentes del nuevo espacio Podemos Vivir Mejor, sostuvo que una de las cosas positivas "es la apertura del diálogo que hizo el gobernador en materia de seguridad y justicia, y hemos acompañado esa apertura al diálogo votando casi todas la leyes que envió respecto de esta materia".





Aunque el gobernador se refirió en unas líneas de su discurso a la quita del impuesto al vino y la posibilidad de pagar la boleta de gas en cuotas, para la oposición eso no fue suficiente y fue otra de las principales críticas que le hicieron.





Mario Vadillo, flamante diputado provincial por el Partido Intransigente (Protectora), dijo que tomarán acciones concretas porque los servicios públicos son un recurso humano y como tal deben tener un acceso universal. "El señor gobernador no está prestando atención a un problema grave. Cuando la gente sale a las calles a reclamar porque no puede pagar las facturas, es un problema muy grave, no se lo puede negar", sostuvo.