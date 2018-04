Cornejo, picante contra los jueces "vagos", la suba del gas y los trapitos

El gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo descartó su reelección y criticó la labor de los jueces.





No sólo se mostró picante contra los jueces "vagos", sino también con la suba del gas y los trapitos, que Mendoza capital reguló y prohibió en las últimas semanas.





Dijo el gober sobre el trabajo de algunos magistrados

"Hay que hacer un gran pacto con el peronismo y con las distintas fuerzas políticas para que la Justicia funcione bien. Hoy por ejemplo un juez no quiere cumplir con la ley de juzgados plurales y entonces rechazó una causa. En realidad lo hacen más de vagos, porque no quieren trabajar y se sacan de encima la competencia. No es ni siquiera un problema ideológico, como en el caso de Gonzalo Guiñazú"





Reunión con Sagasti

"En una entrevista la senadora Anabel Fernández Sagasti dijo que tenía propuestas en materia judicial y que el peronismo tenía que ser propositivo. La verdad es que estoy sorprendido favorablemente porque casi siempre escucho sólo críticas".





¿Reelección? Descartada

"La prensa ha manifestado que el peronismo cree que yo tengo una vocación de modificar la Justicia para permitir mi reelección. Eso no sé de dónde lo sacan. Es una barbaridad. No hay tiempo material para hacer una reforma de la Constitución".





Trapitos

"Apoyo absolutamente al intendente Rodolfo Suarez en esto de organizar el espacio público. Una persona por ser pobre no tiene el derecho de cobrarle a otra por cuidarle el auto. Los trapitos no son víctimas del Estado. Optaron por ese trabajo".





Aumentos tarifarios

"El proceso de sinceramiento de la tarifa es muy doloroso. Creemos que tiene que ser más gradual en este invierno. La próxima semana le vamos a presentar al Gobierno nacional una contrapropuesta de incremento del gas para Mendoza".