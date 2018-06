Cornejo, muy duro con la oposición peronista

Enfurecido, tratando de medirse, pero con la evidente impotencia de no poder decir todo lo que quisiera. Así se lo vio ayer al gobernador Alfredo Cornejo , quien aprovechó la entrega de móviles policiales para dejar salir la ira contra la oposición que se negó a debatir el proyecto de ampliación de la Suprema Corte. Sin tapujos, los trató de cobardes y sin dar nombres amenazó con desnudar "caso a caso" las razones individuales de los que "se agazapan detrás de las minorías", escondiendo intereses individuales.

Anoche el presidente del PJ y diputado nacional, Omar Félix , uno de los tantos apuntados por Cornejo, armó una conferencia para contestarle.





Sólo 3 días pasaron desde que el faltazo de la oposición en la Cámara de Diputados le arrebató el quórum para convertir en ley su ansiado proyecto de ampliar la Corte. En ese tiempo debió masticar la bronca que liberó ayer rebatiendo la idea –ya instalada– de que busca aumentar jueces para controlar la Corte. "Que se dejen de joder con eso de que yo pido ampliar la Corte para manejarla, que debatan, que den sus argumentos", disparó e insistió: "No me hace falta manejar la Corte, a Paco Pérez le hacía falta y la manejaba, a varios gobernadores anteriores les hacía falta manejar la Corte".





Antes había remarcado en su discurso que había quienes estaban enojados con su proyecto porque "tienen negocios en el Poder Judicial, porque se hacen millonarios en la administración de justicia ineficaz". Se le pidió que explicara cómo eran esos negocios y amplió: "En los temas laborales hay alguien que quiere tener un coto de caza y no quiere que se modifique eso". Pero Cornejo evitó dar nombres.





Derrotero de un proyecto trunco

Como para no dar dejar a nadie fuera de sus críticas, Cornejo hasta se permitió repasar las instancias que el oficialismo agotó para conseguir la soñada ley. "Nosotros intentamos con el grupo de intendentes del peronismo. Omar Félix planteó que eleváramos a 11 los miembros de la Corte, que le diéramos uno al justicialismo, uno al Partido Demócrata para que (Marcos) Niven no se quejara y dos los pusiera el radicalismo. Se lo propuso a Néstor Parés y Néstor Majul. Después intentamos con la senadora Fernández Sagasti, fue muy medida y no comprometió apoyo; hablamos con los diputados (del PJ) que se habían separado, dijeron que lo iban a apoyar y cambiaron de idea. Esperamos a los diputados nuevos y se negaron a tratarlo porque el Consejo Provincial Justicialista, o sea Omar Félix, dijo que el que tratara la ley iba a ser expulsado del partido, y fuimos con los del PI", marcó, y admitió que en la sesión especial del martes iban a aprovechar la ausencia de dos diputados peronistas. Y arremetió: "No me voy a dar por vencido, ni aún vencido".





Félix desmintió

Omar Félix lo refutó con las siguientes palabras: "Está claro que desde un primer momento nos hemos opuesto y con mandato partidario sobre nuestros legisladores, que incluso vamos a ampliar hoy (por ayer). Cornejo no sólo ha llegado a decir que yo le había propuesto aumentar el número, que en vez de 9 fuesen 11 (los jueces), supongamos, cosa que no es real, pero con un gobernador que evidentemente quiere tener mayoría en los miembros colegiados, cuál sería el negocio mío de hacer eso cuando después el que lo tiene que nombrar es él. No tiene sustento, es una locura", refutó Félix.





El diputado nacional también resaltó como "preocupante" que el mandatario admitiera que hay quienes tienen negocios millonarios en la Justicia. "Si él conocía esto y no lo ha dicho es doblemente preocupante porque significaría que esta utilizando esto en forma extorsiva para algún interés de tipo personal, que puede ser lo que se está viendo: querer aumentar los miembros de la Corte a cualquier precio", afirmó.