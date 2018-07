Los docentes mendocinos tendrán un incremento salarial extra, según lo anunció el gobernador Alfredo Cornejo . Esto se debe a que el aumento del 15,7% otorgado por decreto en marzo será superado por el índice de inflación acumulado que mide el INDEC.





Por otro lado se defendió del ataque de la oposición por su proyecto de ampliar la Corte. "En materia de Poder Judicial toda la dirigencia política dice que funciona mal, que no está a la altura de las circunstancias y que hay que cambiar muchos procedimientos, pero el que ha venido a cambiar esos procedimientos he sido yo, y con bastante soledad. Porque la mayoría de la dirigencia política les ha tenido miedo a esos cambios".

En ese sentido, y ante las críticas de sus adversarios por querer llevar de 7 a 9 los miembros de la Suprema Corte de Justicia, Cornejo enfatizó que "en Mendoza hay una gran hipocresía, que consiste en hacer un gatopardismo. Decir que todos quieren cambiar, pero cuando les toca a ellos no quieren cambiar".





Respecto del aumento, sostuvo: "Lo que se pactó en su momento fue para no perder poder adquisitivo, inmediatamente que se sobrepasara el 15,7% se iba a aplicar una cláusula gatillo, para pagar en base a la inflación", explicó ayer el gobernador en el programa Hora libre, de radio Nihuil, que conduce Javier Dellamaggiore.





Si bien el SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación) no quiso firmar eso en la paritaria a principios de año, Cornejo aclaró que igual "habrá un mecanismo de recomposición para los docentes". Pero no será la misma que para los demás sectores, como la Administración Central y AMPROS.





En el caso del gremio de los médicos, el gobernador sostuvo: "En ese caso la cláusula de ajuste es mes a mes, entonces nadie va a pedir reapertura de paritarias porque se ajusta por la misma paritaria que firmaron. El mes que se pase el índice de inflación se empieza a pagar ese aumento, por lo cual nadie pierde".





Al momento de hablar de esas modificaciones que ha implementado, explicó: "Hemos hecho muchos cambios y empezamos a tener resultados concretos: mayor agilidad en las causas civiles y mayores condenas en las causas penales".





Respecto al acompañamiento de la oposición, el jefe de Estado provincial aseguró que muchos no lo hacen por el simple hecho de mostrar su poder, por más chico que sea. "Algunos no acompañan para mostrar su metro cuadrado de poder".





Sobre la ley para ampliar la Corte, enfatizó que los que se opongan, en el caso de no aprobarse, no tienen motivos para sacar pecho. Incluso dijo que sería una cobardía. "Es sencillo, se aprobará esa ley si alcanzan los diputados para votarla, si no, no se aprobará. Pero quienes no lo aprueben que no se hagan los distraídos y quieran ser héroes de una situación que no tiene nada de heroica. Es más de cobarde que de heroica", deslizó.





La reforma del Código Contravencional, también conocido como Código de Faltas, fue otro de los temas que abordó Alfredo Cornejo. "Nosotros lo estamos cambiando y tenemos un proyecto en el Senado para que las faltas como los ruidos molestos, tirar basura en lugares prohibidos o gritar obscenidades en la calle, que perturban la convivencia, estén bajo la injerencia de los jueces de faltas, pero también bajo los jueces letrados, que tienen muy pocas causas en lugares como General Alvear , Uspallata, La Paz o Costa de Araujo, de manera tal que se puedan ampliar las competencias y que puedan actuar", explicó.





Además acusó a la oposición de no haber leído el Código de Faltas: "Dice que no se puede meter más gente presa porque las cárceles están superpobladas. Evidentemente no han leído el Código de Faltas, porque no se prevé arresto casi en ningún caso".





"Lo que ha pasado es que hay cuatro jueces que no quieren que les amplíen las competencias y han ido a ver al bloque Justicialista, en Senadores. Pero claro, nadie quiere asumir eso públicamente. Así es muy difícil cambiar las cosas".





Sobre su relación con los jefes comunales de su partido, Cornejo dijo que "está todo bien". "Los 13 intendentes de Cambia Mendoza son parte del equipo con el que hemos enfrentado estos dos años y meses de gestión y con el que aspiramos a terminar y proyectar el futuro", expresó.





En cuanto a obra pública, negó que se vaya a frenar por los ajustes y aclaró que la doble vía Mendoza-San Juan está activa y con los trabajos previos correspondientes.