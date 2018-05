Cornejo: "El país está en una crisis económica desde hace varios años"

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, aseguró, en una entrevista a La Capital de Rosario, que no le interesan los cargos legislativos, por la supuesta posibilidad de que vaya al Congreso en el 2019 como senador o diputado y aseguró que Argentina se encuentra en una crisis económica "hace años".

"El país está en una crisis económica desde hace varios años, tiene picos que hacen que la fiebre se manifieste, como con la corrida cambiaria y la inflación, que son el termómetro de esa situación. Desde la megadevaluación del 2002, de Duhalde, que usufructuó Néstor Kirchner, hemos venido en deterioro. Gastamos más de lo que producimos, y el sector público está con un déficit alto, que lo cubre con deuda externa. Y el gobierno anterior lo cubría con deuda interna. Eso es porque no estamos sanos económicamente", afirmó el mandatario mendocino y presidente de la UCR.

"Yo creo que lo que hace Macri va hacia una economía más sana, pero hay que ver si el timing nos da. El gobierno tiene que acelerar algunas cosas, como ir bajando subsidios, pero no hay muchos gauchos dispuestos a ponerse esa espuela, a bancarse la parada", explicó.

Cornejo también afirmó que el radicalismo seguirá acompañando a Macri.

"En nuestro caso creemos que hay que bancar la parada en la baja de subsidios, pero no hay ninguna chance de hacer el ajuste necesario que tiene que hacer la economía argentina si no es en el marco de crecimiento. Cualquier cosa que se haga, incluido el acuerdo con el FMI, tiene que tener un contexto de crecimiento. No hay que ceder nada en eso. No es lo mismo un ajuste con recesión, que un ajuste en crecimiento. Pero al ajuste nadie lo puede negar"

No obstante, el radical le reclamó al gobierno nacional que abra más la participación hacia el radicalismo

"Reclamo al gobierno una mayor consideración hacia uno de los mayores partidos de la Argentina, advirtiendo que los partidos políticos y las corporaciones existen. Se pueden ganar elecciones sin partidos y corporaciones, pero se hace muy difícil gobernar y hacer cambios sin política para los partidos y las corporaciones. Creo que estamos entrando en otra etapa en el interior de Cambiemos: hay reuniones sucesivas, se hablan los temas", señaló.

"Las elecciones de medio término fueron exitosas porque la gente tiene expectativas en Cambiemos y en el presidente. Pero la gente no nos dio un cheque en blanco, y en las próximas elecciones medirá resultados contundentes y que sean palpables. Existieron muchos meses de crecimiento económico, varios trimestres, hay una mejora del empleo. No son malos esos resultados, el punto es que no son asimilados por la mayoría de la población como una economía que está creciendo".

Por último, sobre la posibilidad de ir al Congreso, Cornejo aseguró: "Tengo dos objetivos: terminar mi mandato con prestigio, y eso lleva tiempo y trabajo. Mi segundo objetivo es que el radicalismo sea protagónico en Cambiemos. No me atraen los cargos legislativos".