Cornejo: "El laudo es a favor de Portezuelo, no en contra de La Pampa"

Flanqueado por el presidente de la Corte Suprema, Jorge Nanclares, y el ministro de Seguridad, Gianni Venier, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo cambió su talante cuando los periodistas le preguntaron por los conflictos con La Pampa por las aguas del río Atuel y por Portezuelo del Viento.





El mandatario había terminado de referirse al trabajo de la compactadora que el jueves desguazó más de 1.400 vehículos en la Playa San Agustín.





"Que La Pampa diga que Mendoza le ha robado un río y suene lindo dentro de La Pampa no quiere decir que sea cierto, literalmente no lo es", fue una de las frases picantes que lanzó Cornejo.





"La Pampa pidió el laudo, nos sometimos al laudo. El laudo salió favorable a la construcción de Portezuelo. No es en contra de La Pampa, es a favor de la construcción de Portezuelo del Viento", siguió después el mandatario un tanto enojado.





Pero fue más allá: "Si estuviese en La Pampa les pediría explicaciones al gobernador Carlos Verna y al anterior, Oscar Jorge, y les preguntaría: ¿por qué cuándo hicieron los acueductos que llevaron agua a La Pampa húmeda no lo hicieron para llevar a la zona que se estaba desertificando? No entiendo cómo el pueblo de La Pampa no les reclama a los gobernadores peronistas que los han gobernado estos 20 años por qué hicieron esos acueductos".





"Es muy llamativo cómo se le presta tanta atención a lo que opina el gobernador de La Pampa incluso en Mendoza y no a los fundamentos que tenemos. Hemos tenido que pelearla estos 10 años, donde los dos gobiernos no lo pusieron en la prioridad y hoy día que tenemos un laudo a nuestro favor en la opinión pública se habla más de las opiniones de La Pampa", se quejó también el gobernador.





"Portezuelo genera energía y mejor riego para el Sur, y energía eléctrica incluida para los pampeanos", cerró.