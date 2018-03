Cornejo sobre el debate por el aborto: "Es un tema de salud pública"

"Es un tema de salud pública", así definió el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, a la discusión sobre el aborto y consideró de "poco feliz" a la posición de quienes dicen que "yo estoy por la vida porque eso quiere decir que los demás están por la muerte".

En una entrevista con Ernesto Tenembaum, Cornejo no quiso dar a conocer explícitamente su posición sobre el debate por la despenalización del aborto y explicó: "Nosotros queremos dejar en libertad de acción, porque en el radicalismo hay diversas posiciones, buena parte de nuestros diputados ha firmado el proyecto de legalización. Otros tienen una posición distinta, más intermedia, una protocolización más específica que la que interpretó la Corte".

Cornejo se diferenció de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal y no quiso dar a conocer su posición para no presionar a legisladores: "Ellos tomaron esa posición pública, tampoco me parece tan feliz la posición ´yo estoy por la vida´ porque eso quiere decir que el resto está por la muerte, cuando es un tema de salud pública", manifestó.

El mandatario mendocino también explicó que en el seno de su familia, su esposa está a favor del aborto " con condicionamientos muy estrictos" y criticó la baja calidad del debate que ha tenido el tema durante décadas, al mismo tiempo que aseguró que nadie quiere hablar de si el Estado está en condiciones de gestionar el aborto libre.