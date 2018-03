Cornejo criticó el garantismo, pero en tono más cordial

La apertura del año judicial de Mendoza fue el escenario para que los representantes del Poder Ejecutivo y de la Suprema Corte exhibieran sus logros.





Así, el gobernaodr de Mendoza Alfredo Cornejo mostró con cifras puntuales cómo ha mejorado la seguridad y defendió su política de persecución del delito, haciendo una velada crítica al garantismo. Pero por otro lado, Jorge Nanclares, titular del máximo tribunal, también puso sobre la mesa la optimización de la Justicia, apuntando a los beneficios de la oralidad, y sobre todo queriendo limpiar la imagen que los ciudadanos y ciudadanas tienen sobre el poder que él representa. "Queremos decirles a los mendocinos que, por el contrario a lo que se quiere mostrar, los jueces tienen una alta capacidad de trabajo". Sentenció, y agregó que si hay lentitud es porque Mendoza tiene el grado de litigiosidad más alto del país: más de una causa cada cuatro habitantes.





Hay que remarcar que, lejos de otras exposiciones, esta vez no hubo tanto pase de facturas entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. "Son más las coincidencias que las diferencias", aseguró el gobernador.





"Menos homicidios y robos"

En algunos aspectos que destacó Cornejo -entre los que figuran la necesidad de optimizar el gasto que el Estado realiza en administración de Justicia, para que funcione mejor y deje conformes a los ciudadanos- buscó hacer hincapié en cómo han descendido las cifras delictivas, comparando el 2016 y el 2017.





Así, mientras la tasa de homicidios fue de 7,9 % cada 100.000 habitantes en 2016 (151 homicidios), en 2017 descendió a 5,1% (98), el 35,1%, según los números que maneja el oficialismo.





Este porcentaje está por debajo del promedio nacional, que es de 6,6% cada 100.000 habitantes.





También disminuyeron los robos con armas, siempre detallando la versión oficial.





En tanto, los robos agravados sin armas bajaron 17%, de 5.968 a 4.944. En cuanto a robos agravados con armas en el 2016 hubo 8.177 y en el 2017 fueron 5.783 (34,1%menos). "En estas cifras se nota que perseguir a las personas con armas es efectivo. Es lo que hace la diferencia entre vivir en paz o no hacerlo", dijo el gobernador.





Las propuestas del mandatario tuvieron que ver con realizar mayores cambios legales. Puntualmente, el envío de nuevos proyectos de ley a la Legislatura, como el Código Procesal de Familia, modificaciones al Régimen Penal Juvenil y un nuevo Código de Faltas. "En Mendoza no hay un solo detenido que pase más de un día en la cárcel por cometer una falta. Esto también puede provocar un cambio en el ánimo de los mendocinos", sentenció.





Cornejo destacó que las mejoras en seguridad y en la administración de la Justicia son mérito de todos los mendocinos y la voluntad política de hacerlo.





"La baja de delitos y robos agravados con armas es una consecuencia directa de la aplicación de la persecución penal y de la tarea preventiva de la Policía" aseguró Cornejo.





Por esta nueva política es que, según el gobernador, Mendoza ha quedado por debajo de provincia de Buenos Aires -conurbano- de Rosario, Santa Fe y Córdoba en cantidad de ilícitos por cada 100.000 habitantes.





"Hemos dado un salto impresionante en el 2017, y no me cabe duda de que la Policía está funcionando mucho mejor en este año que en los anteriores, pero también es fruto del trabajo conjunto entre el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial y estos logros no son sólo del Poder Ejecutivo sino también del Judicial. Tenemos vocación política de enfrentar este problema, con el cual todos se hacen los distraídos con ideologías y no con cosas concretas como lo ve el ciudadano" aseguró y agregó: "Lejos de mostrar una justicia desinteresada en los problemas de los individuos, lo que estamos mostrando es una alta capacidad de trabajo", explicó Cornejo





Las mejoras en la Justicia

Jorge Nanclares también destacó las mejoras en el funcionamiento de la Justicia. Por empezar, dijo que el índice de litigiosidad es altísimo. "Durante el 2017 ingresaron al Poder Judicial 525.000 causas, es decir, una causa cada 4 habitantes", destacó. Se resolvió el 42% de estas, o sea, 220.000 causas. "Cotejando cantidad de jueces por días hábiles, cada juez emitió 4,5 causas por día", sostuvo el presidente de la Corte.





Por otra parte, explicó que en el fuero Civil, se recibieron 56.000 causas y se resolvió el 45% de estas. No dejó de destacar que desde el 1 de febrero rige el Nuevo Código Procesal Civil, basado en la oralidad y en incentivar las instancias de conciliación entre las partes.





También subrayó que en la Justicia de Familia ingresaron 46.000 causas, resolviéndose el 85% de ellas.





Sobre la Justicia Penal, aseguró: "También va por el camino de la oralidad. Buscamos que una causa penal se extienda por menos de un año, como sucedió con el juicio al chofer de Tur-Bus".





Al respecto, Cornejo dijo que el Ejecutivo colaborará con infraestructura para agilizar los tiempos penales. Es que se invertirán $1.000 millones en construir edificios especiales, detrás de la cárcel del San Felipe, para que se realicen las audiencias y se evite la problemática y los costos de trasladar a los detenidos.





Antes de terminar, Nanclares hizo un leve pase de factura al Ejecutivo diciendo que "hemos enviado al Ejecutivo 13 ternas para cubrir 80 vacantes de jueces. El último año se nombraron 7 jueces y 20 conjueces. Necesitamos que se concreten con rapidez estos nombramientos y para esto el Poder Ejecutivo tiene que acelerar sus tiempos".





Luego destacó que "hemos dejado de ser un Poder Judicial que funciona sólo de mañana. Durante el 2017 realizamos 8.000 audiencias matutinas, y 1.000 vespertinas". Sobre la diferencias entre la cantidad de audiencias realizadas por la mañana, en comparación con las que se resolvieron por la tarde, Nanclares justificó: "Responde a una necesidad de los abogados, que atienden sus estudios jurídicos en ese horario".





Para finalizar, remató: "Estamos trabajando por una justicia más eficiente. Esto es lo que le decimos al ciudadano que exige que mejoremos".