Cornejo aseguró que habrá un aumento extra para los docentes

El gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo anticipó en radio Nihuil que los docentes tendrán un incremento salarial extra. Se dará en caso de que el aumento del 15,7% otorgado por decreto en marzo sea superado por el índice de inflación acumulada que mide el INDEC





El mandatario remarcó que en todos los acuerdos paritarios provinciales está prevista una "cláusula gatillo", con el ánimo de que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. La excepción es el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (Sute), que no aceptó ninguna propuesta gubernamental.





Sin embargo, Cornejo aclaró que, si bien no será la misma recomposición salarial que para los demás sectores como administración central y Ampros, "los docentes, no el Sute, tendrán un mecanismo que ajuste sus salarios a la inflación, con el objetivo de que no pierdan poder adquisitivo".





Nota en proceso.