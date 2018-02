Convocaron para el miércoles a un abrazo simbólico al río Atuel

Será el miércoles 28 a las 18 en la toma del río de San Pedro del Atuel y se invitará a toda la comunidad.

A diferencia de las campañas pampeanas, que muchas veces están cargadas de ofensas contra los mendocinos, en Alvear se mantendrá la prudencia que se ha tenido hasta ahora. "No va a haber agresión, seguiremos con nuestra temática de buscar un camino de racionalidad y prudencia, pero necesitamos que la Corte conozca que en función de un reclamo centrado en 9 metros cúbicos, con una escorrentía mínima de 4,5 metros permanente ponen en riesgo todo un oasis, que nació hace 125 años", dijo el intendente Walther Marcolini.

"El abrazo simbólico será una forma de alzar la voz ante la posible pérdida del agua para regar nuestra producción, de la cual vive todo el departamento de General Alvear. Es importante que se conozcan otras voces y no sólo que se diga sistemáticamente que Mendoza ha robado un río. Nosotros no hemos robado nada, hay una crisis hídrica importante, una falta de agua que hoy nos lleva a seccionar el río. Tenemos, además, un problema de agua potable importante, en un departamento donde tenemos que usar agua de pozo porque no tenemos la posibilidad del aprovechamiento del agua del río", sumó.