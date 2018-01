Contratarán 32 drones por $1,5 millones para Vendimia

A menos de dos meses de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el Gobierno provincial avanza en la contratación de los drones que le aportarán novedosos efectos lumínicos a la puesta en escena de Constelación del vino.



Serán 32 equipos y será la primera vez que se utilizarán para este espectáculo que no empleará grúas, tras la caída de una de estas durante el ensayo de 2017. La inversión sería de $1,5 millones.



La Secretaría de Cultura llamó a licitación y abrirá los sobres el lunes, 22 para conocer a los oferentes y sus propuestas. "Es un efecto especial que estará dentro de la escena, asociado directamente a la Constelación del Vino, como estrellas, en el espacio aéreo del escenario. En el fundamento que el equipo presentó frente al jurado que los eligió plantearon que les parecía necesario y que les gustaría un cielo estrellado, lo que de otro modo no podía lograrse", justificó Alejandro Pelegrina, director de Producción Cultural y Vendimia, contando que el efecto es novedoso pero que era el único funcional a la intención de la propuesta dirigida por Vilma Rúpulo y Guillermo Troncoso.



Se usarán 5 veces en 4 cuadros del espectáculo, simulando galaxias, constelaciones, estrellas fugaces, dispersas, la Cruz del Sur y diversas formas móviles realizadas en un plano superior, convirtiendo al cielo del teatro griego en un nuevo espacio escénico.



La contratación implica que ya se usen en el ensayo del jueves 1 de marzo, en el general y en las tres noches de espectáculo que arrancarán el sábado 3.



Si se concreta la contratación del servicio como está planteada, será la primera vez que se usen drones en la Fiesta de la Vendimia. Serán los efectos principales ya que no se usarán grúas ni estructura de luces laterales, decisión alentada por lo que ocurrió en el ensayo general previo a la Fiesta del 2017.



A pesar de que el staff admitió querer evitar exponer a peligros a los bailarines y actores, como en ese entonces pasó por la caída de la grúa sobre el escenario, desde la Secretaría aclararon que los drones se contratarían como un efecto especial más, no para remplazar a las plataformas cuestionadas.

"Ellos no pidieron grúas porque no han querido. En ningún momento desde la secretaria se prohibió eso. Las bases no lo planteaban", aclaró Pelegrina.



El funcionario, en materia de seguridad, destacó que ahora, para la contratación de los drones, se contempla que cumplan con todos los requisitos de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), que deberá además notificar que autoriza el vuelo acrobático, nocturno y simultáneo de 32 dispositivos. Adjunto a eso deberán presentar currículum con antecedentes y documentación del organismo para los operadores, pilotos y coordinadores del trabajo operativo.



En cuanto al monto aproximado de inversión, informaron que se calculó en $1,5 millones, que sería una cifra un tanto superior a la planteada en el presupuesto inicial de la propuesta de Rúpulo y Troncoso.



"Pensamos que ese efecto vale un poco más, pero vamos a ver cómo funciona y responde el mercado porque nadie tiene precios muy precisos sobre esto. No es un insumo común que el Estado contrate, porque son muchos y no hay varios proveedores que puedan presentarse, como ocurre con otros insumos", agregó Pelegrina, acerca de las expectativas para el lunes 22, cuando se abrirán los sobres licitatorios.