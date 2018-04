Continúa la incertidumbre por los dúplex del Procrear

Una de las obras de viviendas sociales más importantes del país está a punto de concluirse en Mendoza. Se trata del complejo de edificios del Procrear ubicado en Suipacha y Tiburcio Benegas de Ciudad, que albergará a más de 1.100 familias. Sin embargo, aún no hay definiciones sobre la propuesta del intendente Rodolfo Suarez de vender algunos de los dúplex, por lo que a poco tiempo de ser terminados, la polémica se reavivó.



Todo surgió a mediados de 2017 cuando en una visita a la provincia, el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Ivan Kerr, aseguró que algunas de las construcciones no cumplían con la categoría de "vivienda social". Acto seguido, Suarez le propuso al funcionario nacional la posibilidad de vender esos departamentos que no se amoldaran a dicha categoría en el mercado inmobiliario.



De inmediato, y más por haberse estado transitando un año electoral, las críticas de la oposición cayeron desde todos los ángulos, y la propuesta nunca fue confirmada ni desechada.



Sin embargo, ahora, a poco tiempo de que finalicen los trabajos de la denominada mini ciudad, donde se calcula que llegarán a vivir unas 4.000 personas, la forma de adjudicación de los dúplex en cuestión sigue sin definirse y genera preocupación en aquellos que están esperando por el sueño de la casa propia.



El que tomó la posta en esta ocasión fue el diputado nacional por el FPV-PJ, Guillermo Carmona, quien ya en 2016 había presentado un pedido de informes al respecto y que asegura "no había recibido respuestas satisfactorias sobre ese tema puntual".



"Yo hice un pedido de informes que me lo respondieron, y tenía que ver con la cantidad de viviendas, la cantidad de locales comerciales, el estado de avance de la obra, las empresas que habían intervenido y demás. Pero, cuando preguntábamos por la adjudicación no daban las respuestas precisas que nosotros esperábamos", agregó.



Por ese motivo, y si bien desde el bloque decidieron esperar un tiempo prudencial para insistir con el tema, Carmona ya considera que es tiempo de volver a exigir explicaciones sobre qué modalidad de adjudicación se aplicará, y analiza presentar un nuevo pedido de informes en los próximos días.



"No hubo más respuestas del Gobierno. Después de que impugnamos ese anuncio nos quedamos a la espera de que ellos se movieran, y efectivamente estar atentos a novedades que no hemos tenido. Es preocupante la situación porque da el indicio de que buscan hacer de eso un negocio inmobiliario y no una respuesta habitacional para los sectores que está destinado", expresó el legislador.



La presunción de Carmona es que si definitivamente se adjudican por venta, se generará una distorsión de la finalidad del programa, porque quienes accedan a la vivienda no serán aquellos que realmente la necesiten, sino quienes tienen cierto poder adquisitivo para acceder a un crédito hipotecario.



"En algún momento Suarez incurrió en la barbaridad de decir que esas no eran viviendas sociales, pero la problemática de vivienda abarca a los sectores populares y a los sectores medios. Considerar que eso quede para el negocio de compra-venta de departamentos en lugar de para los sectores medios incluso, que lo necesitan, nos parece una medida no solo inoportuna sino sospechosamente funcional al mercado inmobiliario de Mendoza", cerró Carmona.



No hay respuesta oficial

Tanto desde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, que comanda Kerr, y que es el organismo que tiene la última palabra en el tema, como desde la Municipalidad de Capital que fue la que propuso el cambio de modalidad en las adjudicaciones, aseguraron que no hay definiciones al respecto.



Desde la comuna capitalina aseguraron que "si el diputado Carmona quiere realizar un pedido de informe está en todo su derecho, pero realmente no hay confirmación oficial sobre el tema, ni por sí ni por no".

De esta manera, lo único concreto sobre el Procrear de Ciudad, es que las inscripciones para los interesados se abrirán este año y que la obra está próxima a terminarse.