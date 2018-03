Construirán una cárcel para ladrones primerizos

Con el objetivo de "cortar desde el inicio el camino delictivo" de aquellas personas que comienzan cometiendo ilícitos menores, como puede ser el robo de cubiertas, por ejemplo, el Gobierno construirá una cárcel correccional a la que destinará $50 millones. La idea es que esos delincuentes primerizos pasen cierto tiempo entre rejas y que a la vez no se "contagien" de la experiencia delictiva que pueda tener un homicida o un asaltante reincidente, con los que podría encontrarse en una cárcel común. La iniciativa ya tiene el visto bueno de algunos fiscales y jueces.



"Lo que pretendemos es que esa persona que comete un delito correccional, con penas que son de hasta 3 años, como puede ser por el robo de una cubierta o de un vehículo, por ejemplo, sin que haya hecho uso de la violencia, sepa lo que es cumplir una condena efectiva en este lugar de encierro y sin que tenga que coexistir en una cárcel común con un homicida u otro delincuente que lo pueda perjudicar", adelantó el ministro de Seguridad Gianni Venier, y aclaró: "No queremos que ese delincuente que comienza su camino delictivo comparta celda con un reincidente que tiene 20 asaltos o tentativas de homicidios".



De acuerdo con los datos oficiales, del total de delitos que se cometen actualmente en la provincia, el 60% son correccionales.



Según adelantó el funcionario, para esta nueva cárcel se prevé un sistema de encierro que incluirá módulos y patios abiertos para alojar a unos 300 internos. Para ello se destinarán $50 millones que ya se aprobaron en el Presupuesto 2018 de esa cartera, y en principio podría funcionar en unas 94 hectáreas ubicadas en el distrito La Colonia, en Lavalle.



Una vez que se defina la ubicación precisa, se podrá lanzar la licitación para la construcción de esta cárcel. En los planes gubernamentales esto ocurriría en un plazo no mayor a dos meses.



"La idea es aprender de la experiencia internacional para avanzar en materia de delitos correccionales. En otros países, como Estados Unidos por ejemplo, es común ver que hasta actores que cometieron delitos menores cumplen prisión efectiva en este tipo de sistemas de encierro. A eso apuntamos, el mensaje es que aún aquel que comete un delito menor va a recibir una condena de cumplimiento efectivo", precisó Venier.



La iniciativa que se conoció ayer, durante el lanzamiento de un 0-800 para denunciar o hacer reclamos sobre temas penitenciarios, ya cuenta con el respaldo de fiscales y jueces que lo ven con buenos ojos.



"El promedio de penas en la provincia es de 3 años y 2 meses, y de hecho muchos de los robos menores que llegan por las fiscalías de Flagrancia terminan en un juicio abreviado en el que se acuerdan penas que rondan los 3 años de cumplimiento efectivo. Muchos de ellos son personas que recién se inician en el delito, por lo que me parece una buena iniciativa esta de buscar que ellos no tengan que cumplir su condena junto con otros internos que puedan perjudicarlos o influenciarlos en su carrera delictiva", opinó el juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento.