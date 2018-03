Construirán un Polo Judicial Penal para que las causas avancen con audiencias más ágiles

El Gobierno de Mendoza encarará la construcción de un nuevo Polo Judicial Penal, con el que, aseguran, las audiencias no se retrasarán y evitarán que se frenen los procesos.



El propio gobernador Alfredo Cornejo viene impulsando modificaciones y reformas que promuevan la agilización de las causas judiciales, bajo el concepto de justicia continua.



Este nuevo Polo Judicial Penal será encarado en etapas, y el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía ya lanzó el llamado a licitación pública para la construcción de primera, cuyos sobres se abrirán el jueves.



Se trata de la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Estrada), que estará ubicada en las calles Atahualpa Yupanqui y San Felipe, hacia el oeste del Complejo Penitenciario San Felipe, en Ciudad.



Las otras dos etapas serán para dos dependencias del fuero penal del Poder Judicial como son la Suprema Corte y el Ministerio Público Fiscal, con las que se completará el complejo edilicio, que estará organizado a partir de una plaza central.



Los otros dos edificios están en etapa de proyecto y según informaron desde el Ministerio de Seguridad, serán licitados en el corto plazo.



Del proyecto en general habló con Diario UNO el ministro de dicha cartera, Gianni Venier, y dijo: "Nosotros estamos encarando reformas procesales donde buscamos la justicia continua, que quiere decir que las audiencias no se paren. Para que la Justicia funcione, las audiencias no tienen que detenerse".



Y añadió: "Dado que el Palacio de Justicia en el centro de Mendoza no tiene el formato de la audiencia sino del viejo juez inquisitivo, pasamos a hacer el Polo Judicial allá. La parte específica de gestión nuestra y del Servicio Penitenciario es llevar a todo aprehendido o detenido al lugar desde los centros de detención, que son San Felipe, Boulogne Sur Mer y una cárcel de faltas en la que se está trabajando".



Esto, según el ministro, generará un gran ahorro en costos de traslados, pero también evitará que quienes deben ir a una audiencia deban esperar 8 o 10 horas, muchas veces dentro de los colectivos si no hay lugar en las alcaldías del edificio, lo cual "no es bueno, es complicado y es caro".



Respecto del ahorro de dinero por la eliminación de los traslados, Venier explicó: "Por cada colectivo, además de los choferes van hasta tres o cuatro personas más, y los que quedan en la alcaldía de detención. Ahora no los necesitaríamos para las alcaldías, por lo que la reducción es del 50% prácticamente".



Y agregó: "Además no necesitaríamos sacar la flota de vehículos para transportar. Nosotros trasladamos 200 personas por día, lo que son por lo menos 10 colectivos, con 40 personas para el traslado".



La obra inicial, es decir el edificio Estrada, tiene asignado un presupuesto superior a los $160 millones, y la expectativa está puesta en que esté listo este mismo año o al comienzo de 2019 a más tardar.