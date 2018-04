Conflicto limítrofe: más de la mitad de los habitantes ya pasó a Luján

El conflicto de límites entre Luján y Las Heras parece ser una historia sin fin. Cuando todo indicaba que con el fallo de la Suprema Corte de Mendoza el año pasado a favor de Luján de Cuyo, los jueces le habían puesto el punto final a la cuestión, el intendente de Las Heras Daniel Orozco, con apoyo de sus ediles, presentó un recurso federal extraordinario para que se revocara esa sentencia. Los supremos volvieron a fallar y se conoció que no le concedieron el recurso a Las Heras y, por lo tanto, la sentencia del año pasado quedó ratificada.





"Con el reciente rechazo al recurso solicitado por el Municipio lasherino, se despejan todas las dudas y se ratifica que la zona pertenece a Luján de Cuyo ", comunicaron oficialmente desde ese departamento, quienes se encargaron de difundir la noticia mientras que en Las Heras sólo hubo silencio.





El intendente lasherino Daniel Orozco eligió guardar silencio y voceros de la Comuna afirmaron que hasta que no tengan conocimiento del fallo no dirían nada sobre el tema.





El que sí habló fue el intendente lujanino De Marchi y lo hizo desde Buenos Aires mientras promocionaba el Malbec, dado que este martes celebra su día.





"La Corte lo que hizo fue ratificar el fallo, me parece que sería una actitud responsable de Las Heras decir que esto ya está. No queda nada más por hacer jurídicamente, de hecho la sentencia de fin de año del pasado está firme. Cualquier recurso que ellos planteasen no suspendía la ejecución de la sentencia; independientemente de lo que hagan el fallo no se suspende y es perfectamente aplicable", explicó el intendente.





De Marchi destacó que tanto el de 2017 como el fallo de esta semana fueron plenarios y unánimes, es decir que fueron firmados por los siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y que todos coincidieron en la sentencia.





"Quiero dejar en claro la excelente relación personal que tenemos con Daniel Orozco, él hace la defensa de lo que él cree que son sus derechos. Hay que recordar también que todo el despliegue del juicio fue hecho antes de que fuera intendente", sostuvo De Marchi, y agregó que "esto está terminado y sería conveniente que así fuera".





Néstor Márquez, concejal de Las Heras por Unidad Popular en el interbloque Justicialista, opinó que su departamento tiene que seguir hasta las últimas instancias. "No nos deben dividir a los lasherinos entre partidos sino tener un objetivo común y seguir en la Corte nacional, nosotros autorizamos al intendente para presentar este recurso. Habría que ver cuál es el fallo y si cierra todas las puertas; la idea es llegar a la Corte nacional", afirmó el edil.





Dado que Las Heras perdió los dos fallos, las costas deben ser asumidas por este Municipio y según fuentes consultadas lo que deberá pagar la Comuna dirigida por Daniel Orozco es una importante suma de dinero. Márquez dijo al respecto que no sabía cuánto era exactamente el monto que les costaría a los lasherinos la demanda presentada en 2017 para recurrir el fallo aunque el Ejecutivo fue autorizado a seguir adelante por el Concejo Deliberante.





"Más allá de que no hemos tenido participación en la etapa inicial, nosotros hemos decidido acompañar y vamos a alegar hasta el final y tenemos argumentos de que esos territorios son de Las Heras", sostuvo.





Vecinos, ahora de Luján

Los habitantes que estaban empadronados en Las Heras ahora pasarán a ser definitivamente lujaninos y según De Marchi son ellos los que están prestando los servicios.





"Las Heras se retiró en aquel momento –por el fallo de noviembre de 2017– y dejó de prestar todo servicio, lo poco que podía haber hecho Las Heras dejó de hacerlo y se han producirlo reempadronamientos en cantidades enormes", comentó el referente del PRO. Dijo que como el tema fue muy público, no fue necesario hacer grandes campañas para comunicarlo.





"Creemos que del 100% de los vecinos que estaban empadronados en Las Heras, más del 50% ya está en Luján", estimó a grandes rasgos. El mandatario dijo que en su departamento no son más caros los impuestos pero que sí tienen normas constructivas más severas.





El nuevo fallo de la Corte es clave, además de para los vecinos, para los desarrolladores inmobiliarios que deseen invertir en la zona ya que ahora está clarificado en dónde deberán pedir los permisos para construir.





De Marchi afirmó que respetarán toda la documentación que los constructores hayan presentado en Las Heras pero que deberán llevar a Luján las aprobaciones y que se pondrán estrictos en ese sentido. "Nosotros ya lo hemos dado por cerrado, era improcedente el recurso de Las Heras", concluyó De Marchi.





zona-en-conflicto.jpg



Cerca de 4.000 inmuebles dejan de ser de Las Heras

Desde el Gobierno confirmaron un dato que la directora general de Catastro, Jimena Luzuriaga, dio a conocer en diciembre del año pasado en una entrevista a radio Nihuil. La funcionaria dijo que entre 3.000 y 4.000 inmuebles pasarán a pertenecer a Luján una vez que se formalicen los nuevos límites tras los fallos de la Corte.

Fuentes de Gobierno informaron, además, que en Catastro aún no se ha recibido ninguna notificación de la Corte.

"Hay que sacar bien cuáles son las parcelas que entran en uno u otro departamento, conforme a los nuevos límites que determinó la Corte. El tema es que hay que diferenciar el tema provincial por un lado, que es la parte catastral de cada parcela, y por otro lado el tema de cada municipio. El contribuyente va a tener que acercarse a cada municipio de acuerdo con lo que cada uno determine, que no tiene relación con lo que la provincia determine a nivel catastro", explicó la funcionaria.

"En principio hay que esperar que el fallo de la Corte quede firme. Luego haremos la delimitación porque le corresponde a Mendoza mantener los límites respetando lo que diga la Corte. En base a eso haremos el traspaso de la nomenclatura a medida que se vayan haciendo los movimientos parcelarios. También se vincula al Registro de la Propiedad, aunque somos organismos diferentes", detalló la responsable.