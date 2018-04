Ahora denunció a la agrupación política por estafa: "Usaron tarjetas de crédito a mi nombre para comprar un smart TV y un juego para la Play Station y me vaciaron la cuenta sueldo".

La situación económica de Licata dista mucho de ser la de una enriquecida legisladora que aprovechó su puesto de poder para beneficio propio.

Vive en una casa prefabricada que alquila en un pasaje de calle Juncal en Godoy Cruz. Es madre soltera de un niño de dos años y justamente por sus escasos ingresos debió tomar un segundo trabajo como moza para mantener a su hijo.

"Cuando uno asume como legislador del Frente de Izquierda tenés que entregar tu cuenta personal y tus tarjetas de crédito para que los administre el partido y yo con eso no tuve problemas. Yo cobro $56.000 y el partido me daba en mano $14.000, pero nunca me decía qué hacía con el resto, ni rendían cuentas. El tema es que yo me desvinculo del partido en diciembre y le di de baja a las tarjetas que tenía a mi nombre. Pero el 27 de febrero me llaman de una casa de electrodomésticos para decirme que estaban entregando en la sede del partido en calle 9 de Julio 668 de Mendoza capital un smart TV de 43 pulgadas de $15.000 comprado en 6 cuotas con una tarjeta a mi nombre", contó la joven edila, y muestra como prueba el resumen de la tarjeta.