Con ustedes, Mayra Cano, la reina de Lavalle

Puede decirse, sin temor a incurrir en un error, que Mayra Cano tiene la Vendimia en el corazón. La representante de Lavalle , de 24 años, vivió la fiesta desde chica junto al esposo de su mamá, Horacio Poroyán, quien dirigió más de una docena de fiestas departamentales. La joven, que representó a Jocolí, quiere disfrutar de esta experiencia y transmitir ese amor por la tradición que vivió desde chiquita.





La soberana cursa 3° año de Diseño Gráfico, es instructora de zumba –dice que les va a dar algunas clases a todas las chicas en la convivencia en el hotel– y también estudió un año y medio enología e industria frutihortícola.





Su mayor acercamiento a la Vendimia viene desde su propia casa. "A los 4 años participé en mi primera Vendimia. Yo he bailado en diez u once fiestas, el esposo de mi mamá, Horacio Poroyan –falleció en 2016–, fue director de 16 vendimias de Lavalle. Él fue el que me crió con ese amor por Vendimia, siempre bailando. Pero desde chica veía a las reinas y quería ser reina, no sólo quería bailar", cuenta la chica, que ya cumplió parte de sueño al ser coronada como representante de su departamento.





"Quiero disfrutar de toda esta experiencia y hacerme responsable de lo que estoy representando, mostrando los valores y las creencias de los lavallinos", dice sobre las expectativas que tiene.





Por su trabajo como instructora de zumba, Mayra da clases en varios distritos de su departamento, por lo que lo conoce muy bien. "Creo que una reina tiene que conocer al pueblo, ayudar a los que lo necesitan. Creo que se tiene que ayudar a que se valore más lo que es la producción", dice.





Confiesa que admira a Nuri Donantuoni como Reina Nacional "porque fue una reina hermosa, simpática y fue muy querida". Para ella, la elección de la soberana no es un concurso de belleza. "Me parece que se elige a la que mejor representa al pueblo, que sepa de qué se trata Vendimia", explica.





La joven lavallina estuvo en marchas y no olvida a Johana Chacón . "He apoyado al máximo y hay que defender los movimientos feministas que están pasando hoy en día. Creo que hay que hacer más hincapié en prestarles atención a las denuncias que se hacen para no pasarlas por alto", opina.





Edad: 24 años Estudios: está en tercer año de Diseño Gráfico y es instructora de zumba. Representó a Jocolí Situación sentimental: está de novia hace dos años con Agustín, que tiene una empresa de durlock. Ojos: color miel Cabello: castaño Familia: vive con su mamá, Claudia Volpe (49), que es vicedirectora de una escuela primaria, y sus dos hermanas, Gianella (13) y Nahir (21); su papá es Enrique Cano (44), la esposa de él es Lorena Funes, y tiene dos hermanas más, Abril (20) y Ludmila (18).





