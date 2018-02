Con ustedes, María Agostina Sosa, la reina de Godoy Cruz

María Agostina Sosa –Agos para los amigos– tiene la frescura típica de una chica de 18 años. La reina de Godoy Cruz es una joven de ojos verde agua que llegó a la Vendimia luego de que sus compañeras de baile le insistieran para que se presentara.





Agostina come algunos snacks de una bandeja que identifica a primera vista: es para celíacos. Cuando ella tenía 8 años, a una de sus hermanas le detectaron celiaquía y luego de que toda la familia se hiciera análisis, supieron que Agos también la tenía. Dice que de ahí en más, ya no se acuerda lo que es el sabor de una medialuna común y que cuando era chica le llevó un tiempo adaptarse, pero que ya no tiene problemas.





La jovencita llegó al reinado de la comuna desde el distrito Trapiche, al que representó. Tiene en uno de sus brazos un pequeño tatuaje lineal que es un triángulo que se hizo junto con sus hermanas, cuando cumplió los 18.





"Creo que no sólo tienen que buscar o votar por una cara bonita, sino también elegir a alguien que esté dispuesta a poder sociabilizar, ayudar a la gente, estar disponible. Deberían votar por alguien que quiera, que tenga ganas de trabajar, de estar para lo que necesiten", dice Agos frente a la pregunta de por qué el público debería votarla en la noche del Acto Central.





Agos cree la mujer tiene hoy en día un rol muy importante, aunque no se siente identificada con ningún movimiento feminista. "La Vendimia no es para nada un concurso de belleza, le da una oportunidad y un papel súper importante a la mujer. Creo que siempre la reina puede hacer un poquito más, sobre todo con la importancia que tiene la mujer actualmente", afirma.





Una de sus pasiones es el baile, disciplina que practica desde los 4 años. Baila free dance ahora de la mano de su hermana Valentina, que es su profe. "Cuando tuve que decidir la carrera, pensé en seguir bailando. Me encanta, pero no como trabajo", cuenta la estudiante del preuniversitario de Medicina, la profesión que eligió para su futuro. "Por ahora me gustaría ser pediatra", agrega.





"Mi mayor expectativa es disfrutar de toda la experiencia, aprender y vivir al máximo todo lo que pueda", cierra la joven, sobre lo que espera de Vendimia.





Edad: 18 años Estudios: cursa el preuniversitario para Medicina Representó a Trapiche Situación sentimental está saliendo con Federico, que estudia Ingeniería Ojos verdes Cabello castaño Familia vive con sus padres y una de sus hermanas. Su papá es Marcelo Sosa, tiene 53 años y es corredor inmobiliario. Su mamá, Alejandra Marchiori, tiene un año menos que su papá y trabaja en la sección contable de una ferretería. Tiene dos hermanas mayores: una es Valentina (28), que es escribana y está casada, y la otra es Emilia (27), que es arquitecta.





