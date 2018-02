Con ustedes, Macarena Ruiz, la reina de MalargÃ¼e

Macarena Ruiz (24) se siente segura de que, si el público del Acto Central lo decide, podrá representar a todos los mendocinos como Reina Nacional de la Vendimia . La soberana de Malargüe está a punto de terminar su carrera de psicología y será la primera vez que verá en vivo y en directo todos los actos de la fiesta máxima de Mendoza





La reina cuenta que es la primera de su familia en presentarse y que fue su coordinadora la que le pidió que participara. "Me habían convocado antes, pero por cuestiones de estudio había preferido no presentarme", comenta.





Macarena practica folclore y conoció a su novio Federico, con el que salen hace siete años, bailando una zamba. La joven tiene proyectos de casamiento para el 2019, cuando ya se haya recibido. "Estoy haciendo la tesis sobre cómo las nuevas tecnologías afectan el desarrollo de los niños. En un futuro me gustaría hacer clínica y trabajar con familias para poder brindar un servicio a la comunidad", explica.





La reina se define como una mujer muy responsable. "Estudié ocho años inglés y, aunque considero que estoy preparada, me gustaría capacitarme más. Para mí sería un orgullo representar a todos los mendocinos. Tengo ganas de trabajar por Mendoza y ser una mediadora entre el pueblo y las autoridades", dice Macarena, para quien la Reina de la Vendimia tiene, sobre todo, un rol social.





"Me da la impresión de que tiene mucho peso la cuestión de la belleza y lo estético. Me gustaría que se hiciera más hincapié en lo que es la cuestión social y de ayuda que tienen las reinas, que no sea sólo una cara bonita y nada más", opina sobre el concurso.





Macarena cuenta que es una persona muy religiosa. "Voy a misa todos los domingos y he participado en marchas provida. Creo que los abusos en la iglesia Católica son casos aislados, que se dan en un montón de instituciones y que manchan la imagen de la institución. Pero la mayoría de los sacerdotes son excelentes personas y la Iglesia está conformada por seres humanos que también se equivocan", opina.





Sobre el rol de la mujer en la actualidad, la representante de Malargüe dice que "se ha fortalecido mucho y ha logrado desarrollarse en un motón de áreas".