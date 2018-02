Con ustedes, la reina de Tupungato, la reina madre

"Un hijo no es un impedimento para dejar de hacer las cosas, es cuestión de organizarse, nada más", dice María José Di Marco (22) la reina de Tupungato , que es mamá de Emma (2). Pasará a la historia de la Vendimia porque es la primera reina en ser electa siendo madre y pudo llegar al trono de su departamento y competir por la corona nacional gracias a los cambios en el reglamento que implementó Mendoza a fines de 2016.





"Toda la vida lo tuve como un sueño. Por cuestiones de la vida, porque fui mamá, lo fui postergando, y este año, gracias al cambio de reglamento de la Ley 8.740 decidí presentarme. Me costó decidirme, pero apenas lo planteé en mi familia ellos me acompañaron y me dijeron que iban a estar en todo momento", cuenta la joven representante.





Dice que le gusta que se innove y que haya cambios. "Creo que debe pensarse en un rol de reina más dinámico, una reina diferente, no digo que porque yo tenga una hija y soy madre tengo que ganar. Quiero que conozcan Tupungato, que es un lugar turístico, con gente cálida, con hermosos paisajes", dice la soberana.





Está de novia hace nueve años con Emiliano, con quien convive y es el papá de Emma. Él es agricultor y tienen una finca. Ella, además, estudia diseño gráfico.





"La mayor parte del tiempo de mis días lo paso en la finca", comenta la reina, quien practica la equitación como deporte de manera amateur. "Tenemos muchos caballos criollos. Hay una yegua que es mía, se llama Broma. Hace cuatro años que voy a La Rural, me encanta el mundo de los caballos", dice la joven mamá que sorprende con esta arista ecuestre.





"Me gusta esto de los cambios, ya que la sociedad va cambiando todo el tiempo. Más allá de un concurso de belleza, en Vendimia la mujer no tiene que ser la de la belleza ideal, tiene que tener otro sentido. La reina que gana tiene que ganar por sus cualidades", afirma.





María José fue mamá a los 20 años y aunque no se lo imaginaba de esa manera, dice que no le costó ser mamá joven. "Es lo más lindo que te puede pasar en la vida", asegura.





"Cuando salí electa no lo podía creer, lo soñé toda la vida, estás llena de todo en ese momento", recuerda sobre su elección.





Edad: 22 años Estudios: finalizó el cursado de Diseño Gráfico y Publicitario Representó a Cordón del Plata Situación sentimental: está de novia hace 9 años con Emiliano, con quien convive y tienen a Emma, su hija de dos años. Ojos: celestes Cabello: rubio Familia: su papá es Miguel Di Marco (50), radiólogo; su mamá, Carina Del Río (49), profesora de química; tiene dos hermanos mayores, una es María Emilia (29), que es ingeniera en recursos naturales renovables y está casada; su hermano Juan Ignacio (26) es técnico agrónomo, y su hermano menor, Juan Facundo (17), está terminando el Secundario.





