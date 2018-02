Con ustedes, Karen Lucero, la reina de Santa Rosa

Karen conoce de esfuerzos para lograr sus objetivos y por eso la dedicación que demanda la Vendimia no la amedrenta, como tampoco la preparación y los conocimientos que tiene que tener para ser reina, ya que está a punto de recibirse de técnica en Turismo. Sólo le faltan un par de materias para tener el título.

Estudió su carrera en Rivadavia y para cursar cuatro horas por la tarde tenía que viajar otras cuatro entre ir y volver a su casa. "Viajaba todos los días en colectivo, había casi dos horas de ida y a la vuelta lo mismo, tenía el mismo tiempo de cursado que viajando. En segundo año pensé en abandonar porque realmente era muy pesado, me cansaba del viaje pero después pensé y realmente no valía la pena", contó la soberana sobre la dedicación que le dio a sus estudios.

"Tengo pensado empezar a trabajar en el departamento y poner en práctica mi profesión ahí, hace falta fomentar el turismo en Santa Rosa", comentó la reina sobre sus proyectos. Contó que en un futuro se imagina trabajando en algún lugar relacionado al turismo pero siempre en Mendoza . "Me encantaría viajar a distintos lugares del mundo, pero en particular me gustaría mucho conocer África", dijo sin dudar.