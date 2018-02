Florencia Morales (22), la soberana de General Alvear , viene de una familia de tres generaciones de agricultores. El contacto con la naturaleza desde que era chica y su pasión por la docencia los conjugó en el Profesorado de Biología, su profesión.





La reina sureña da clases de biología desde hace un año, tanto en nivel Primario como Secundario. Una vez que terminó con sus obligaciones en el estudio, decidió ir por el paso de la Vendimia . "Ya había tenido otras propuestas, pero por cuestiones de estudio no podía así que este año cuando me lo propusieron me decidí porque ya podía cumplir con esta responsabilidad", cuenta la joven.





La soberana cuenta que su departamento apuesta mucho por la agricultura y por su gente, y que por eso merece el voto del público que vaya al Acto Central. "Hoy en día veo que se están haciendo muchas ayudas a los agricultores, sin nuestros chacareros Mendoza perdería lo que realmente nos identifica, creo que se está ayudando mucho, pero por ahí las inclemencias del tiempo son las que han interrumpido mucho a la labor", opina la representante alvearense.





Para ella, una reina debe ser una "embajadora cultural y también ayudar al agricultor a unirse. Ser reina implica tener un rol solidario y turístico, promocionar bien a todos los departamentos y a toda la provincia en general".





Florencia dice que tiene a dos referentes en el mundo vendimial: una es Nadia González, Virreina Nacional de la Vendimia 2013, y a Soledad Martínez, reina de Alvear en 2011. "Cuando era chica me gustaba mucho y las veía a ellas que eran reinas, lo lindas y buenas personas que eran, hicieron mucho por Alvear", dice Florencia quien, también, admira a su mamá. "Tiene todo lo que tiene que tener una persona: es compañera, es amiga, es mi confidente, no me deja sola nunca, es cocinera", enumera orgullosa.





Sobre el rol de la mujer hoy, dice que se busca "una mujer más fuerte, antes a la mujer no se la valoraba tanto, hoy en día se busca que la mujer tenga voz en la sociedad y tenga más participación".





De hecho, agrega que la elección de la reina no es un concurso de belleza. "No necesariamente tiene que ser linda en lo físico sino también por dentro", opina.





Edad: 22 años Estudios: es profesora de Biología. Hace un año que ejerce y da clases en el Secundario y la primaria Representó a Bowen Situación sentimental: soltera Ojos: verdes Cabello: rubio Familia: su papá Marcelo (49) es agricultor y su mamá Mariela (45) es ama de casa. Tiene dos hermanos: Franco (20), que estudia Ingeniería, y Juan Pablo (12), que empieza la secundaria este año.





Donde seguirla

Instagram: flor.a.morales