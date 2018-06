Con una sonrisa de oreja a oreja volvió el chico que ganó un concurso para viajar a Rusia

Adriel Zotelo Manuel tiene 10 años y una historia increíble para contar: haber ingresado al imponente estadio mundialista Spartak de Moscú de la mano del arquero de la Selección argentina, Willy Caballero.

Ese día el equipo nacional debutó con un empate con Islandia (1 a 1), pero el resultado poco le importó a Adriel, porque su sueño estaba cumplido.

El pequeño viajó al Mundial de fútbol gracias a que su mamá, Marcela Manuel (39), lo inscribió en el concurso "Por qué tu hijo es un héroe" , donde contó que Adriel a los 3 años la defendió de una situación de violencia familiar.

De pocas palabras y con los ojitos brillantes, Adriel no dudó en contar a Diario UNO que lo que más le gustó de todo lo que vivió fue ver a Messi; entrar a la cancha por el túnel y cantar el Himno Argentino. "Fue muy lindo entrar y ver muchas banderas argentinas. También me acuerdo que cantaban Vamos, vamos Argentina, vamos, vamos a ganar...; fue emocionante".

Otro de los momentos que le quedarán grabados para siempre fue las pocas palabras que tuvo con Caballero, ya que luego de entrar de su mano al campo el arquero le preguntó de dónde era y cuántos años tenía.

"Cuando entré a la cancha y vi a Messi me quedé con la boca abierta. Parece que me vio así y por eso se acercó, me dio un beso y me tocó la cabeza", recordó el niño que vive en San José con su madre, sus hermanas Guadalupe (8) y Valentina (14) y su abuelo Carlos.