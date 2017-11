Con un sismo de 6° estarían en riesgo más de 4.000 personas en el Gran Mendoza

La cifra es contundente y preocupante. Unas 4.000 personas del Gran Mendoza están en riesgo en caso de producirse sismos de por lo menos 6° (con epicentro en Mendoza), producto de las estructuras de sus viviendas.





En total son alrededor de 1.000 casas distribuidas entre los 7 municipios, lo que deja un total de poco menos de 200 en cada caso.





La cifra la arrojó un estudio encargado por la Secretaría de Ambiente a la consultora internacional Mondragón, que trabajó sobre tres ejes de base y uno fue el de la vulnerabilidad y riesgos ante catástrofes climáticas, como pueden ser los sismos y las inundaciones, principalmente.





"La simulación para el estudio de riesgo sísmico, a partir de toda la información pasada por los municipios que tiene que ver con la cantidad de viviendas de adobe relevadas, deja un número duro para sismos de entre 6° y 7°, que es la intensidad de los últimos terremotos de Mendoza", expresó Humberto Mingorance, titular de la cartera.





Además el funcionario reconoció que al asumir esperaba tener este tipo de informes ya realizados, pero "en algunos casos no había nada y en otros no estaban evaluados en conjunto".





Según el último censo, del 2010, el Unicipio (formado por los 7 municipios del área metropolitana) contiene cerca de 1.100.000 habitantes, entre los cuales están en riesgo esos 4.000. Aunque porcentualmente no sea una cifra elevada, Mingorance considera que hablar de ella "no es poco".





"Esta información de base nos da un puntapié inicial para tomar decisiones sobre obras de infraestructura como pueden ser para el caso de aluviones o tomar decisiones en modificaciones de ordenanzas o legislación provincial sobre el tema sísmico", confió el secretario de Ambiente.





Más evaluaciones y resultados

Otros dos estudios se le encargaron a la consultora. Uno fue sobre huella urbana, es decir sobre el crecimiento del área metropolitana desde la fundación hasta la fecha, y el otro sobre la calidad del aire en el mismo espacio geográfico.





Mingorance dijo que en el primer caso los resultados coincidieron con la lógica y lo que ya tenía la secretaría, pero que sirvió para complementarlos, porque se hicieron simulaciones que nunca se habían realizado, lo que aporta un ajuste más preciso de los datos.





"Hay datos interesantes, por ejemplo que si bien hay mucha más población en el área metropolitana desde que se fundó y en años posteriores, la densidad poblacional ha disminuido en los últimos años. Esto significa que hay más personas pero están distribuidas en una superficie mayor", continuó.





Esto implica que la población del Gran Mendoza creció como una gran mancha, ocupando cada vez más territorio, "lo que ha afectado sobre todo a las zonas productivas", dijo el funcionario.





En el caso de la calidad del aire, el estudio tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero, directamente relacionada con el cambio climático , y qué alternativas se pueden implementar para mitigar esa emisión.





"Si nosotros generamos políticas de movilidad urbana y evaluamos en los próximos 10 o 12 años y las emisiones van bajando, quiere decir que tomamos la decisión correcta. En el caso de que se sostenga, sirve para seguir corrigiendo", aseguró el funcionario.





En ese sentido, confirmó también que la semana que viene se presentarán los primeros avances en el tema de la red cicloviaria que interconectará a toda el área metropolitana.





"No vamos a hacer algo nuevo, sino tomar toda la información de los municipios, conocer los proyectos de obras que tenían en cartera, las ciclovías que ya están construidas y poner todo en un sistema que vincule a los municipios del Gran Mendoza. Si no, empiezan a hacer ciclovías en lugares donde los vecinos los piden pero no lo articulan entre los municipios y eso no sirve", cerró el secretario de Ambiente.





