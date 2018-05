Con monumento restaurado y Wi-Fi, inauguran la plaza San Martín

No será nueva, pero lo aparenta. Con el monumento a San Martín restaurado, una nueva fuente, las veredas accesibles y al nivel de la calle, Wi-Fi en todo el sector y puertos USB, la plaza San Martín será reinaugurada este viernes y ya está todo listo para que los habitantes de Mendoza puedan volver a disfrutarla. Habrá tres días con actividades libres y gratuitas.

"Estamos haciendo la visita de obra previa a la inauguración, pero ya al sacarse el vallado de la plaza vemos que la idea original que teníamos de llevar las veredas de la plaza a un mismo nivel con la calle se ha cumplido. Incluso parece una plaza mucho más grande, al mismo nivel y con la misma topografía", expresó el intendente de Mendoza Rodolfo Suarez durante una recorrida.

Dentro de las obras que se realizaron, se destaca que se mantuvieron los espacios verdes y la forestación existente pero, además, que se agregaron una fuente, lugares de descanso y 100 nuevos árboles, que le bajarán la temperatura a la plaza.

La remodelación de la plaza San Martín fue parte del plan de Renovación Urbana encarado por la Municipalidad de Mendoza, y fue una obra complicada porque además se trabajó sobre las calles que la rodean.

"La zona debía ser intervenida porque el uso era inapropiado, era de difícil acceso. Hemos ganado un nuevo espacio en el centro de la Ciudad que es muy importante, porque esta plaza es la protocolar de la Capital", agregó Suarez.

Desde el Municipio informaron que además se ha conservado el histórico espacio, en la parte central de la plaza, donde comúnmente se desarrollan actividades protocolares.

Para ello, se puso en valor el monumento del general San Martín, refuncionalizando el espacio circundante del monumento con la nueva fuente, conectando así la plaza de este a oeste.

También, como novedad, los vecinos y turistas que la visiten se encontrarán con espacios de trabajo con conexiones USB y Wi-Fi, terminales de micros inteligentes, paradas de colectivos con paneles solares y pantallas interactivas con puertos de USB.

De fiesta

Este viernes a las 11 será el acto de inauguración formal, y luego se pasará a las actividades que se realizarán durante toda la jornada, continuando el sábado y domingo por la tarde.

"Vamos a tener una fiesta con patio de comidas, espectáculos de todo tipo, un gran pericón, malambo y todo lo que a los mendocinos nos gusta", comentó Suarez a Diario UNO.

La que finalmente no vendrá es Patricia Sosa , quien iba a cantar en la inauguración pero, según explicó el intendente, no se concretó tanto por el pedido de artistas locales de que se le diera espacio a alguno de ellos, como también porque finalmente el evento no será televisado por la TV Pública, la que se iba a hacer cargo de los gastos.