Con 140km de ciclovías dicen que unirán el Gran Mendoza

Un proyecto ambicioso se está gestando dentro del Unicipio, el programa de gestión que nuclea a todas las comunas del área Metropolitana de Mendoza, y tiene que ver con una enorme red de ciclovías que vinculará a todos los departamentos. Está planteado en dos etapas, pero la primera, que tienen intenciones de comenzar a ejecutarla en los próximos meses, contempla casi 140 kilómetros distribuidos según las necesidades.



Lo que ya está prácticamente definido es el entramado de ciclovías acordado por los intendentes, que será continuo y no se cortará en ningún momento, ya que la idea máxima es que la bicicleta se transforme en un medio de transporte y que sea cada vez más utilizada. Lo que falta es que cada municipio presente su proyecto ejecutivo y se liciten las obras.



"Están acordando si la ciclovía va por la calle o por la vereda, si hay que hacer algún puente, si sólo hay que pintar la calle y de qué color, es decir, especificaciones técnicas para que queden en todos los municipios iguales", explicó Graciela Marty, coordinadora de Unicipio.



Lo positivo, según lo informado por la propia Marty, es que la provincia ya cuenta con el financiamiento aportado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que será de U$S2.500.000.



Una cada 500 metros

El proyecto general fue ideado por los representantes de cada Comuna y un consultor senior, que fue el que diseñó las ciclovías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este caso se organizó todo de tal manera que cada 500 metros habrá una ciclovía, una que suba y otra que baje, de norte a sur y de este a oeste.



"El ciclista podrá ir a trabajar sin interrupciones, la idea es que en ningún momento se quede sin ciclovía y deba ir por la calle. Hay que imaginar un laberinto de calles paralelas, que permitirá que se conecten todos los departamentos que tienen posibilidad de hacerlo", agregó Marty.



Especificaciones de seguridad

Uno de los objetivos principales del proyecto denominado Red de Ciclovías Metropolitanas es dotar a los caminos para ciclistas de condiciones de seguridad elevadas, para que la opción de ir a trabajar en bicicleta no suponga ningún tipo de riesgo. Además, y teniendo en cuenta la geografía de Mendoza, la idea es que los usuarios se desgasten lo menos posible físicamente.



"Queremos proteger al ciclista del sol y de los coches. Si queremos que vayan a trabajar en bicicleta, tenemos que generar las condiciones. Entonces vamos a aprovechar la arboleda frondosa que tenemos para que no golpee tanto el sol y las haremos anchas para que no corran ningún riesgo de accidentes", informó Marty.



Además, se tendrán en cuenta aspectos vinculados a la seguridad como construirlas en lugares visibles, generalmente transitados, habitados y que no sean descampados, donde los ciclistas puedan ser víctimas de la delincuencia.



En Lavalle será interna

Lavalle forma parte del área metropolitana de Mendoza y no está excluida del proyecto pero en esta primera etapa, no se generará la vinculación con otros departamentos, sino más bien un circuito interno.



A pedido del intendente Roberto Righi, se hará una red de ciclovías que conectará al centro del departamento con escuelas rurales y que llegará hasta la Villa Tulumaya.



En la etapa siguiente, que no tiene ni fecha de inicio ni plazos de concreción, pero para la cual está pensado llegar a los 350 kilómetros de ciclovías, la idea es que Lavalle quede vinculado también con Guaymallén.



Atravesando diferentes realidades

Cada comuna del Gran Mendoza está en una situación diferente del resto en cuanto a la cantidad de ciclovías que ya tiene en funcionamiento, aunque las que venían más retrasadas en el tema están empezando a concretar algunos proyectos.



A simple vista, los municipios que están adelantados son Godoy Cruz y Capital, que desde hace ya varios años encararon el tema y hasta tienen un sistema de bicicletas públicas en conjunto funcionando de gran manera.



Sin embargo, las otras comunas están comenzando a proyectar y construir nuevas ciclovías, como es el caso de Luján de Cuyo, que ya tiene varias concretas, aunque con una concepción más turística y recreativa en su gran mayoría.



El caso de Maipú es el más singular, ya que por kilómetros podría ser el que más tiene, pero la realidad indica que no son ciclovías tradicionales, sino más bien caminos seguros que permiten a quienes viven en zonas rurales transitar sin peligro. Sin embargo, desde la Municipalidad indicaron que están comenzando a aggiornarlas para que se asemejen a las tradicionales.



Guaymallén es la que menos tiene, aunque la comuna de Marcelino Iglesias ya está ejecutando una buena cantidad y tiene en proyecto otras tantas, que se concretarán en un futuro cercano.



Las Heras, en tanto, tiene dos ciclovías funcionando y otra más en obra, pero no hay mucho más proyectos propios para seguir ampliando la red.