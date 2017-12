El ex Zoológico de Mendoza avanza en su reconversión en un Ecoparque, cuya apertura se prevé para 2019, por lo que las autoridades decidieron el traslado de los animales en los próximos meses hacia distintos parques de Argentina y de otros países.



La directora del Ecoparque, Mariana Caram, dijo que pronto harán "un llamado a personas que estén interesadas en recibir animales de granja o de corral, que son más de mil".



Los animales exóticos también serán reubicados a través de "un plan de derivaciones" para los que "no son de la provincia o del país. El proceso está armado, la selección está ordenada, falta definir papeles sanitarios por lo que antes de mitad de año comenzarán los primeros traslados", indicó.



Respecto de la apertura del Ecoparque, Caram dijo que espera que sea en 2019 –como anunció recientemente el gobernador, Alfredo Cornejo–, y explicó que "luego del traslado de los animales, que abarcará todo el 2018, comenzarán las obras más importantes que van a deferir las nuevas actividades y características del paseo".



El fin del Zoológico fue decidido tras la muerte de 300 animales, el año pasado, que derivó en acusaciones cruzadas entre las autoridades y empleados.



La polémica tuvo su punto más alto con la muerte del oso Arturo y el traslado de la chimpancé Cecilia. En un fallo sin precedentes en Mendoza el Tercer Juzgado de Garantías, a cargo de la jueza Alejandra Mauricio, consideró que el chimpancé es "sujeto de derecho no humano, específico en su naturaleza" y en abril de 2016 aprobó el pedido de traslado de Cecilia al santuario de grandes primates en la ciudad de Sorocaba, en Brasil.



El oso polar Arturo tuvo en vilo al mundo por las condiciones en las que sobrevivió durante varios años y generó pedidos internacionales para su liberación y traslado a Canadá.



Pero los especialistas, luego de minuciosos estudios e interconsultas, coincidieron en que por su vejez no soportaría el viaje y decidieron que permaneciera en cautiverio en el entonces zoológico mendocino, donde murió en julio del año pasado.