Coinciden los extranjeros: "Mendoza es hermosa, pero cara"

Hermosa pero cara. Así definió a Mendoza la mayoría de los extranjeros consultados en las calles céntricas durante el feriado del 1º de Mayo, Día del Trabajador. Fascinados por la infraestructura urbana, las veredas y calzadas anchas y cómodas, la arboleda, montañas, bodegas, el buen trato y gentileza de la gente, ningún visitante dudó en señalar los elevados costos de consumo.





En comparación con otras ciudades de Sudamérica y el mundo indicaron que tanto el hospedaje como la comida y visitas parecen ser menos favorables a la hora de abrir sus billeteras. Para el Ente Mendoza Turismo los visitantes que arriban a Mendoza desde el exterior llegan principalmente de Chile, Brasil y en menor medida del resto de mundo. Gastan en promedio por día $1.300.





"Estoy viajando con mi hermana y mi madre. Estuvimos también en Córdoba y Buenos Aires. Las tres ciudades me parecieron preciosas pero muy diferentes. Me sorprenden de acá el paisaje y el vino como uno de los productos que más amo. Me pareció maravilloso que abras una canilla y puedas tomar agua. Esta es la ciudad más verde que he conocido", contó Sergio Somera (52), de México.





"Las calles están todas muy bien trazadas, son anchas y las veredas más cómodas que la media mundial. Caminar por un espacio relajado ayuda al espíritu y al alma. He andado por muchas ciudades pero ninguna como ésta. Ustedes tienen salud urbana. Lo que deberían contemplar son los precios. Argentina es más cara que México y tenemos paridad cambiaria", indicó el turista.





Diversos testimonios

Denise (28) y Steffan (32), provenientes de Alemania, destacaron la comida y amabilidad de la gente. "Hemos rentado un carro y vamos a conocer las montañas y la ciudad, así gastamos menos en guías y ganamos en libertad", explicaron en un ingles difícil de traducir, mientras observaban artesanías en la plaza Independencia, para más tarde elegir una cafetería de la Peatonal.





Tres chilenos llegaron con el objetivo de correr la Maratón Internacional de Mendoza. Catalina Campos (24), Daniel Torres (27) e Israel Álvarez (23) estuvieron durante este fin de semana y descubrieron la ciudad al lado de la cordillera. "Es muy bonita, tranquila y los vendedores son demasiado amables y pacientes", describieron.





"Acá se cuida mucho la infraestructura, no hay alboroto y nos sorprendió que cerraran a la siesta. Es como que todo queda desierto. La gente es muy buena onda y no hay apuro. Lo único es que no respetan a los peatones en la calle. Los autos se te tiran encima y nadie frena si estás pasando. Está bueno que reciban en los negocios pesos chilenos", agregaron.





Desde Colombia, Ana María Ramos (31) llegó a pasar una temporada junto con Miguel Ángel Ledda (30) oriundo de Mendoza pero con muchos años viviendo en distintos destinos de Latinoamérica. "Es una ciudad muy linda, en la que se observan muchos elementos naturales acompañando la arquitectura, hay mucha movida cultural y espacios verdes", dijo Ramos.





La pareja, que pronto viajará hacia el Ecuador, señaló que conocen varios lugares del continente y que los precios mendocinos son muy elevados. "Visitamos muchas ciudades y Mendoza es cara", sentenciaron antes de tomarse una selfie en la Peatonal para subir a sus redes sociales y compartirlas con amigos de otras partes del mundo.





Otro grupo de turistas compuesto por el francés Benito Marcel (18), el rumano Adrián Surdu y el santafesino Agustín Alberici (25), mochilas al hombro, contó casi a coro: "Nos conocimos hace seis meses, convivimos en una casa de intercambio. Vinimos a Mendoza con otros chicos y esta noche salimos para Chile. Se ve una ciudad agradable. Los precios son similares a Santa Fe, un poco caros. No veníamos preparados para este clima seco y frío. Estuvimos en el Cerro de la Gloria y fue muy lindo".