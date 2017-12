Cobrarán la reparación histórica 16.000 docentes

Obtuvo 34 votos a favor y 4 en contra en la Cámara de Senadores de la provincia la iniciativa de pagar una deuda que hace años el Ejecutivo contrajo con los docentes por malas liquidaciones realizadas en el ítem por zona inhóspita. Estos votos fueron más que suficientes para que el llamado ítem zona se convirtiera en ley.



Si bien el PJ acompañó al oficialismo, lo hizo con críticas hacia el gobernador Alfredo Cornejo, porque aseguran, desconoce el ámbito paritario –ya que la discusión se planteó allí y no se cerró, por lo que la gestión Cornejo lo convirtió en proyecto de Ley–.



El FIT, en cambio, no sólo repudió el proyecto, sino que lo votó en contra. Esto porque consideran que el planteo de atar el pago de la deuda –es obligación pagar a los educadores– a la rezonificación de las escuelas es extorsivo. Son dos temas independientes y deben discutirse como tales.



De todas maneras, ya está en marcha el plan de pago a los 16.000 docentes y no docentes –porque también hay celadores en estas condiciones– que hayan realizado presentaciones judiciales contra el Ejecutivo por no haberles abonado correctamente el polémico adicional.



También lo está la decisión de que sea la DEIE quien realice esta reclasificación según nuevos criterios, fijados por una comisión mixta. Esta tiene 9 miembros: cuatro pertenecen a la DGE y 4 a los gremios, además de un director de línea.



Nuevos parámetros

Quien explicó la intención de la iniciativa de la gestión Cornejo fue la diputada radical María José Sanz.



Explicó: "Hace años que no se revisa la categoría por zona inhóspita. De hecho, de los 2.573 establecimientos educativos de la provincia, sólo 1.200 han sido categorizados por zona".



También aclaró: "Quienes lo cobran no van a dejar de hacerlo, a ningún docente se le va a bajar el sueldo, en todo caso saldrán en iguales condiciones, o bien, obtendrán mejoras salariales, pero nadie perderá derechos adquiridos". Esto si quien lo cobra no cambia de establecimiento escolar, ni de tarea dentro de la escuela en la cual ejerce.



Además, advirtió sobre los nuevos parámetros que se tendrán en cuenta a la hora de realizar la rezonificación.



"Antes se tenía en cuenta sólo la proximidad al centro urbano. Ahora se agregarán más aspectos", dijo Sanz y puntualizó cuáles van a ser tenidos en cuenta.



En primer lugar, la conflictividad social existente en el lugar en el que está ubicada la escuela, la inseguridad de la zona, la cercanía a centros médicos asistenciales, la disponibilidad del servicio de transporte público, la cobertura de servicios básicos (cloacas, gas, agua), los factores climáticos rigurosos y por último, los indicadores de salubridad en la zona (por ejemplo, si la escuela está ubicada cerca de una fábrica que contamine el medio ambiente).



La diputada agregó: "Actualmente, el cobro de la zona está muy desorganizado. Hay casos en los que a docentes de distintas escuelas que funcionan en el mismo edificio, les pagan porcentajes diferentes por zona". Esto a modo de ejemplo de la necesidad de regularizar el tema con carácter de urgencia.



Con respecto a por qué no se acordó el tema en paritarias, la diputada explicó: "Hubo cuatro reuniones por este tema en la mesa de discusión salarial. Y el sindicato nunca llevó una propuesta diferente ni superadora a la que el Gobierno planteó. Entonces se decidió hacerlo de esta forma".



Desde el SUTE las críticas apuntaban a que el Gobierno estaba modificando el estatuto del docente (ley provincial 4.934) sin el consentimiento de los trabajadores de la educación.



Pero el oficialismo aseguró que pagar una deuda histórica que el Ejecutivo tiene con los maestros es la prioridad, deudas que datan desde 2008, es decir, que tienen casi diez años.



Críticas

Dos de los diputados de izquierda que salieron a rechazar la iniciativa de Cornejo fueron Héctor Fresina y Lautaro Jiménez.



"Se les ha pasado por encima a la paritaria y al gremio que tiene representación en las escuelas. El Ejecutivo ha llevado adelante una maniobra complicada, de extorsión, ya que ha unido la reparación histórica a la rezonificación, cuando no son temas que dependan el uno del otro, podrían tratarse por separado", subrayó.



Fresina, por su parte, también habló de mecanismo extorsivo. "Pagamos la deuda, pero si se reorganiza la zona", aseveró.



También Lucas Ilardo habló sobre la decisión de votar positivamente este proyecto. "El gobernador es caprichoso y prepotente, gobierna en forma unilateral y no respeta el ámbito paritario. Como PJ no nos hace gracia votar a favor de este proyecto, pero tampoco podemos ir en contra de algo que mejore las condiciones laborales de los trabajadores de la educación".



Participación de la DEIE

El plazo que la DEIE tiene para presentar la recategorización de las escuelas ubicadas en zonas inhóspitas es de 180 días, a contar a partir de la fecha de publicación de la ley en el Boletín Oficial.

Pero para esto, la comisión mixta debería enviar previamente los parámetros para este procedimiento.